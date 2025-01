Gracyanne Barbosa no BBB 25 gera dúvidas sobre rotina regrada do fisiculturismo

Anúncio de Gracyanne Barbosa como participante do BBB 25 movimentou a web com memes e dúvidas sobre como a famosa vai manter rotina de treinos e dieta

Gracyanne Barbosa (42) está confirmada como participante do BBB 25 ao lado de sua irmã Giovanna (26). A dupla compartilha o amor por atividades físicas e usa as redes sociais para postar suas rotinas fitness. Gracyanne, conhecida por ser modelo de fisiculturismo — prática que segue uma alimentação e treinos regrados — gerou dúvidas no público, que questionou como a musa manterá a rotina.

Quarenta ovos por dia?

A influenciadora, conhecida por consumir cerca de 40 ovos por dia, escolheu o emoji do alimento para ser seu símbolo no programa e divertiu o público ao compartilhar um vídeo com os itens essenciais que levaria para o confinamento: roupas de academia, vestidos e dúzias de ovos.

A ideia não passou de uma brincadeira, já que as regras do programa proíbem a entrada dos participantes com alimentos e o controle sobre a alimentação fornecida é uma das características mais marcantes do reality. A dinâmica de VIP e Xepa tende a gerar muitas brigas pelo racionamento de comida.

Justamente por isso, o alto consumo de ovos pela musa fitness levantou debates na web sobre sua participação. "E quando a Gracyanne Barbosa roubar os ovos de todas as outras pessoas da xepa pra bater a meta diária de proteína e iniciar a maior briga da história dos BBBs?", questionou um usuário do X (antigo Twitter).

Adaptação da rotina fitness

Com as restrições alimentares e a divisão entre VIP e Xepa, fãs especulam que Gracyanne precisará adaptar sua rotina para manter a disciplina com alimentação e treinos. A influenciadora já comentou em entrevistas que a rotina é a chave para manter resultados, o que pode ser um diferencial dentro do confinamento. No entanto, sem acesso irrestrito a suplementos e alimentos específicos, será um desafio equilibrar a dieta com as limitações impostas pelo programa.

Se por um lado a alimentação pode ser um obstáculo, por outro, Gracyanne terá uma academia dentro do confinamento, o que será um benefício na jornada por manter o ritmo dos treinos. Nas redes sociais, internautas já brincam que a rotina de exercícios da influenciadora vai assustar os colegas confinados.

E quando os participantes acordarem e a Gracyanne Barbosa estiver assim na área externa #BBB25pic.twitter.com/jgb05KKdwS — Cutia Dorminhoca (@CutiaDorminhoca) January 9, 2025

A Gracyanne Barbosa na xepa sem poder comer os 40 ovos que ela come por dia #BBB25#BBB#BBB24pic.twitter.com/noDcnszbhg — Seu Crush #BBB25 (@itsseucrush) January 10, 2025

Leia também: Mãe de Gracyanne Barbosa revela seu maior medo com ida da filha para o BBB 25