Após sumiço das redes sociais, Virginia Fonseca revela ter passado por cirurgias

Virginia Fonseca passou um tempo afastada das redes sociais e muitos internautas questionaram o motivo, Saiba o que aconteceu

Sempre ativa nas redes sociais, a influenciadora digital Virginia Fonseca passou um tempo afastada das redes sociais nesta segunda-feira, 6, e muitos internautas questionaram o motivo. Nesta terça-feira, 7, ela voltou a aparecer nos stories do Instagram e contou que realizou dois procedimentos estéticos: a retirada de uma hérnia umbilical e a mastopexia.

"Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia", explicou ela, que completou: "Me incomodava bastante, me incomoda. E hoje eu vou tirar, ela, se Deus quiser."

"E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito. O que eu falo sempre? Depois de três filhos, não é mais peito, é teta", brincou ela, que mostrou a suíte do hospital em que está. Virginia finalizou mostrando que foi acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, mesmo dizendo "que não precisava."

Vale lembrar que a retirada de hérnia umbilical consiste no deslocamento anormal de tecido através da parede abdominal atrás da região do umbigo. Já a mastopexia, também conhecido por lifting mamário, tem por objetivo corrigir o excesso de pele nos seios e reposicionar os tecidos na região.

Por que Virginia Fonseca não está bebendo nas férias?

Recentemente, Virginia surpreendeu os fãs ao dispensar qualquer tipo de bebida alcóolica durante os dias na fazenda do sogro, Leonardo, e também na mansão de Mangaratiba. Tanto que os internautas questionaram o motivo para ela ter parado de beber.

“Fiz promessa, galera! Um ano sem beber. Acaba em setembro. Se não eu já tava virando uma (várias) tequilinha também”, disse ela. Porém, Virginia não explicou o motivo da promessa.

Leia também: Virginia Fonseca mostra festa de aniversário de filha de Pedro Leonardo