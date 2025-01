A influenciadora Virginia Fonseca divertiu os seguidores ao brincar sobre futura aposentadoria, após elogiarem seu sucesso nas redes sociais

No último sábado, 4, Virginia Fonseca divertiu os seguidores ao comentar sobre sua futura aposentadoria, após receber um elogio de uma página de fofocas no Instagram. O perfil compartilhou uma foto de sua mãe, Margareth Serrão, ressaltando que a felicidade dela era resultado da aposentadoria precoce por ter dado à luz a uma filha que faz tanto sucesso na web.

Em resposta à publicação, a influenciadora confessou que espera que seus filhos, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois anos, e José Leonardo, de três meses, também façam sucesso no futuro, para que ela possa relaxar e aproveitar a 'aposentadoria'.

"Milionária. O sorriso de quem se aposentou cedo porque pariu uma filha inteligente e carismática!", dizia o post do Alfinetei. "Amém! Estou esperando os meus para me aposentar também (risos). Se Deus quiser", brincou Virginia nos stories.

Virginia brinca sobre aposentadoria. Foto: Reprodução/Instagram

Filhas de Virginia Fonseca surgem com looks combinando no primeiro dia de 2025

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais no primeiro dia do ano ao mostrar novas fotos com suas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos. A mamãe coruja posou com as herdeiras ao curtir o dia ensolarado na fazenda do sogro, o cantor Leonardo, no interior de Goiás.

O trio posou com looks de banho antes de entrarem na piscina. Virginia surgiu com biquíni rosa e deixou à mostra sua barriga seca. Enquanto isso, as meninas usaram maiôs iguais com a estampa da personagem Ariel, do desenho A Pequena Sereia, e com sapatinhos iguais.

“Minhas princesas”, disse ela na legenda. Virginia também é mãe de José Leonardo, de 3 meses de vida.

