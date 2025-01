Mariana Goldfarb exibe corpo escultural em Fernando de Noronha: 'Musa'

A modelo Mariana Goldfarb impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo o dia em uma praia

Mariana Goldfarb agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, ao compartilhar uma sequência de fotos esbanjando toda sua beleza natural durante sua viagem de férias.

A modelo viajou para Fernando de Noronha, arquipélago pernambucano, e chamou a atenção ao exibir seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni cavado preto, enquanto curtia o dia em uma praia paradisíaca.

Ao publicar as imagens no feed do Instagram, Mariana deixou um recado: "Tem legenda inteligente hoje não gente. Só que além da análise, o dinheiro mais bem gasto do mundo é em conhecer lugares e comer bem", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de elogios. "Linda demais", disse uma seguidora. "Que foto linda! Uma pintura!", afirmou outra. "Eita mulher linda, não me canso de olhar pra sua beleza!", falou uma fã. "Musa", comentou mais uma. "Amo tuas legendas e a energia que tu transborda", confessou uma admiradora.

Confira:

Mariana Goldfarb rebate críticas ao seu corpo

Em suas redes sociais, Mariana Goldfarb sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores e ela mostrou em seu Instagram Stories alguns comentários maldosos que recebe sobre seu corpo.

"Ela está grávida?", perguntou um internauta. "Acredito que não, só que nas fotos eles encolhem a barriga ou usam Photoshop", respondeu outro.

Mariana desabafou sobre as críticas. "A mesma sociedade que julga a mulher com padrões irreais de magreza é a sociedade que julga a mulher que não está dentro dos padrões irreais de magreza. Todo dia é um teste para não enlouquecer", escreveu ela, que em seguida comentou sobre o quanto é difícil se adequar aos padrões impostos pela sociedade. Veja o desabafo completo!

