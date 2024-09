Vanessa Giácomo lamenta morte de amiga: 'É difícil'

Vanessa Giácomo usou as suas redes sociais para desabafar sobre a morte de uma amiga próxima, sem dar muitos detalhes do ocorrido

Nesta quarta-feira, 11, Vanessa Giácomo usou a sua conta no Instagram para lamentar a morte de uma amiga próxima. Na rede social, a atriz compartilhou diversas fotos em que aparece ao lado de Elenice.

Na legenda, a artista lamentou a perda e deu a entender que a amiga lutava contra alguma doença. "Como podemos acalmar nossos corações quando perdemos alguém que amamos profundamente? É difícil compreender que a dor física chegou ao fim, que o ciclo se encerrou e que fomos derrotados nesta batalha. Contudo, ao mesmo tempo, podemos nos consolar ao saber que essa pessoa agora descansa em paz. Que o céu a receba com todas as honras, minha querida amiga. Sou eternamente grata por todo o carinho e pelas inúmeras alegrias que você me proporcionou. Elenice", escreveu ela, acrescentando o emoji de uma estrela.

Nos comentários, Vanessa recebeu muitas mensagens de apoio e solidariedade. O último trabalho da famosa foi como Marta na série O Jogo Que Mudou A História, do Globoplay.

Homenagem

Vanessa Giácomo usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Moisés, seu filho com o ator Daniel de Oliveira, completou 14 anos de vida, e ela fez questão de comemorar a data na web.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou uma foto em que o herdeiro aparece segurando uma vela de aniversário e o parabenizou. "Feliz aniversário, meu filho amado! Que a vida te presenteie com muita felicidade, saúde e sucesso", começou o texto.

A artista completou o texto se declarando para Moisés. "Que este novo ciclo seja repleto de conquistas e momentos inesquecíveis. Te amo mais do que as palavras podem expressar. Parabéns! Viva Moisés", finalizou a homenagem.

Os fãs parabenizaram o filho da atriz nos comentários. "Parabéns e saúde para ele", disse uma seguidora. "Parabéns, Moisés. Feliz aniversário, que Deus te abençoe e te proteja", escreveu outra. "Parabéns para o Moisés!!! Muitas alegrias sempre", comentou uma terceira.

Além de Moisés, Vanessa e Daniel também são pais de Raul, que está com 16 anos. Os dois ficaram juntos entre 2004 e 2012. A atriz também é mãe de Maria, fruto de seu atual relacionamento com Giuseppe Dioguardi. A menina completou nove anos em janeiro e ganhou uma festa com o tema 'Turma da Mônica'.