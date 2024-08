Ticiane Pinheiro renova o visual após viagem de férias; veja antes e depois

Após viagem de férias com a família nos EUA, Ticiane Pinheiro renova o visual e impressiona ao exibir antes e depois em vídeo

A apresentadora Ticiane Pinheiro impressionou ao mostrar seu visual renovado após curtir uma viagem especial, a primeira da caçula Manuella Pinheiro Tralli, nos EUA. Nesta terça-feira, 06, a loira compartilhou um vídeo passando por uma transformação em um salão renomado de São Paulo e surpreendeu.

Cortando um pouco das pontas para reparar o corte e retocando a cor, o cabeleireiro de várias famosas, Romeu Felipe, deixou a esposa de Cesar Tralli deslumbrante. O antes e depois então chamou a atenção dos internautas.

"Aquele glow pós férias para maravilhosa", postou o profissional responsável pelas madeixas da jornalista. Nos comentários, a apresentadora recebeu vários elogios. "Maravilhosa", babaram. "O glow que todo mundo sonha", aprovaram.

Nos últimos dias, Ticiane Pinheiro estava com as filhas, Rafaella Justus e Manuella, nos EUA. Por lá, ela encantou ao mostrar o encontro de sua caçula com a mais nova de seu ex-marido Roberto Justus, a pequena Vicky Justus.

É bom lembrar que, nas próximas semanas, a tão esperada festa de 15 anos de Rafa acontecerá em grande estilo. A apresentadora já revelou alguns detalhes do evento luxuoso e contou o que pagará da comemoração.

