Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar Manuella e Vicky fantasiadas

Amiguinhas! Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar sua filha com Cesar Tralli brincando de fantasia com a caçula de Roberto Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao mostrar mais um momento da amizade de sua filha com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, com a filha caçula de seu ex-marido Roberto Justus, a pequena Vicky Justus, do casamento atual do empresário com Ana Paula Siebert Justus.

Nesta quarta-feira, 31, a jornalista postou fotos das meninas usando look de grife iguais e depois de um passeio divertido ainda terminaram o dia com fantansias. Enquanto Vicky se vestiu de Elsa, Manuella colocou o vestido de Ana e elas apareceram no clima da animação de Frozen, da Disney.

É bom lembrar que essa é a primeira vez da filha de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli nos EUA. A família começou as férias no local celebrando o aniversário de 15 anos de Rafaella Justus. A jovem ainda terá um grande festão luxuoso para comemorar o marco.

Viajando, a apresentadora não compareceu ao casamendo do herdeiro de Cesar Filho e mandou um recado para os noivos. A famosa é amiga de longa data da família e trabalhou durante anos ao lado do comunicador no Hoje em Dia, da Record TV.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Filha de Ticiane Pinheiro encanta ao se transformar em princesa da Disney

Na última quinta-feira, 25, Ticiane Pinheiro explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar a filha, Manuella, de cinco anos, vestida como uma princesa da Disney. A apresentadora da Record TV viajou para os Estados Unidos com a caçula e o marido, o jornalista Cesar Tralli, para comemorar o aniversário de 15 anos da primogênita, Rafaella Justus, e aproveitou para levar as meninas no parque de diversão.

No local, Manuella se transformou na princesa Bela, do filme 'A Bela e a Fera', e a mamãe coruja mostrou os detalhes do penteado e do look ao compartilhar o vídeo no feed do Instagram. "Primeira vez da Manu na Magic Kingdom e ela se transformou na princesa Bela", se derreteu a famosa. Confira!