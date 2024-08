Ticiane Pinheiro impressiona ao se exibir na praia: ‘Ela esconde tudo isso?’

Discreta, Ticiane Pinheiro impressiona seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar cliques impecáveis curtindo praia em Miami

Discreta, Ticiane Pinheiro impressionou seus seguidores nesta sexta-feira, 2, ao compartilhar cliques impecáveis curtindo uma praia em Miami, nos Estados Unidos. A apresentadora do 'Hoje em Dia', na Record, que raramente exibe seu corpo nas redes sociais, deixou todos de boca aberta ao mostrar sua beleza e boa forma.

Através de seu perfil no Instagram, Ticiane compartilhou cliques curtindo um momento de descanso durante sua viagem de férias. Nos registros, a esposa do jornalista Cesar Tralli aparece usando um biquíni laranja, complementado por uma saída de praia branca. Ela também exibiu alguns acessórios, como óculos de sol e uma bolsa de grife.

Na legenda, Tici manteve sua habitual discrição: “Férias! Escolham a legenda”, disse. Ela recebeu uma enxurrada de elogios nos comentários. Isso porque a apresentadora, que raramente publica fotos de biquíni, impressionou seus admiradores: “Nossa, ela esconde tudo isso? Que corpão!”, disse uma. “Gata!! Você é maravilhosa de verdade”, outra comentou.

Alguns seguidores aproveitaram a oportunidade para fazer referência à mãe da apresentadora, Helô Pinheiro, que inspirou a icônica canção "Garota de Ipanema" de Tom Jobim: “Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem e que passa”, comentou um. “A beleza é de família”, elogiou outra. "Filha de Ipanema em Miami", disse mais um.



Vale lembrar que, apesar de aparecer sozinha nos cliques, Ticiane está curtindo suas férias em ótima companhia. A apresentadora está viajando com as filhas, Rafaella Justus, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Roberto Justus, e Manuella Pinheiro Tralli, filha de seu casamento com César Tralli, que também participa da viagem.

Ticiane Pinheiro fala sobre não ter ido ao casamento do filho de Cesar Filho:

A apresentadora Ticiane Pinheiro não foi ao casamento do filho de Cesar Filho e Elaine Mickely nesta terça-feira, 30, no interior de São Paulo. Amiga de longa data do casal, a jornalista, que trabalhou durante anos com o comunicador no Hoje Em Dia, não pôde prestigiar a cerimônia de Luigi Cesar e Júlia Vieira, mas mandou um recado especial.