Thaila Ayala muda novamente o visual e surpreende: 'Mais gata'

Após trocar a cor dos cabelos há pouco tempo, Thaila Ayala muda de novo o visual e impressiona com resultado; veja como ela ficou

A atriz Thaila Ayala mudou novamente o visual. Após algumas semanas de ter escurecido os cabelos depois de ficar ruiva para sua personagem na novela Família é Tudo, a famosa resolveu inovar mais uma vez e surpreendeu com o resultado.

Em sua rede social, a esposa de Renato Góes postou registros da transformação e encantou com a novidade. Além de ter escurecido ainda mais os fios, a mamãe de Francisco e Tereza ainda fez luzes e um corte bem moderno.

"Mudei de novo. O famoso siricutico do cabelo me picou! AMEI", escreveu sobre as novas madeixas iluminadas. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Como faz? Muda nas continua gata, ops! MAIS GATA! socorro amiga te amo", disse Isis Valverde. "O que mais combinou até agora… lindo, moderno e chique", falaram.

Nas últimas semanas, Thaila Ayala e Renato Góes comemoram o aniversário do primogênito Francisco com uma festa com tema do filme Rei Leão.

Thaila Ayala fala da importância do autocuidado na maternidade

Thaila Ayala está realizada com a família que construiu nos últimos anos. Casada com Renato Góes desde 2019, com quem têm os filhos Francisco e Tereza, a atriz conta que a maternidade veio para transformar a sua vida das diferentes formas possíveis. Com o autocuidado, por exemplo, a estrela teve que lidar com o simples fato de "esquecer" de olhar para si mesma.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela, que recentemente esteve no ar como a Elisa de Família é Tudo (2024), na Globo, conta que tudo faz parte de um processo natural, mas frisa que é importante ter um start, dentro da realidade de maternidade de cada mulher, com os cuidados e a própria companhia. "Eu acho que são fases. E é muito importante você respeitar as suas fases. Cada mãe tem uma, cada maternidade é uma, cada realidade é uma. E respeitar esse momento", disse a atriz em um trecho. Confira a entrevista completa!

