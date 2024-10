Taís Araújo esbanja beleza natural em viagem à Amazônia: 'Maravilhosa'

A atriz Taís Araújo impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns registros de sua viagem ao lado dos amigos

Taís Araújochamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 16, ao compartilhar fotos e vídeos de sua viagem. Ela viajou para a Amazônia ao lado de um grupo de amigos.

Em seu perfil oficial, a atriz surgiu esbanjando beleza durante um mergulho em um rio. Depois, a atriz mostrou momentos divertidos com o seu grupo de viagem. Em um vídeo, Taís contou que o coreografo Zebrinha dirigiu um vídeo que ela e suas amigas iriam mandar para os maridos ao som da música 'Falta Você', do cantor Thiaguinho.

Ao dividir os registros, Taís falou sobre voltar para a Amazônia. "Voltei porque ainda há muito o que aprender por aqui. P.S: Do nada um clipe nosso no meio do carrossel? Sim! Porque o @xorogan_zebrinha é genial e estávamos inspiradas. P.S2: Assistam o último vídeo do carrossel", escreveu a esposa do ator Lázaro Ramos.

O post recebeu vários elogios. "Que energia gostosa", disse uma seguidora. "Que incrível, deu para sentir daqui essa alegria", falou outra. A atriz ainda respondeu uma pergunta de uma fã sobre o passeio. "Será que estava nas águas do Rio Tapajós? Que linda! Maravilhosa!", comentou. "Acertou! Tapajós e Arapiuns", respondeu.

Vale lembrar que em julho Taís e Lázaro levaram os filhos, João Vicente, de 12 anos, e Maria Antônia, de oito, para conhecerem as belezas da Amazônia. "Aproveitei as férias escolares e programei passeios educativos em família inteira! Primeiro foram os percursos pelo Rio de Janeiro e agora estamos passando uns dias pelas Amazônias (no plural mesmo, pois são muitas em uma só) e que lugares incríveis! [...]", contou ela na ocasião.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Taís Araújo expõe inseguranças

Taís Araújo usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma insegurança que tinha em relação a sua aparência. Ela confessou que sempre achou sua testa muito grande e por muito tempo teve vergonha dela.

"Gente, a minha testa é muito grande. Testa grande é sinal de personalidade. Eu antes tinha muita vergonha da minha testa, sempre fui muito testuda. Porque eu sou, olha isso, tem cinco dedos de testa. Meu pai do céu", confessou a atriz em um vídeo.

Além do vídeo, Taís postou no feed do Instagram uma foto sem maquiagem e com o cabelo preso com um coque e aproveitou a nova ferramenta da plataforma, que permite que outras pessoas adicionem fotos e vídeos em sua publicação, para convidar seus seguidores a "abraçar suas inseguranças e vulnerabilidades". "Coloque uma foto sua sendo maravilhosa", pediu ela. Confira a publicação!