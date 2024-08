A atriz Taís Araújo revelou o que a incomodava em sua aparência e pediu para que seus seguidores compartilhassem suas inseguranças

Taís Araújo usou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, para dividir com os seguidores uma insegurança que tinha em relação a sua aparência. Ela confessou que sempre achou sua testa muito grande e por muito tempo teve vergonha dela.

"Gente, a minha testa é muito grande. Testa grande é sinal de personalidade. Eu antes tinha muita vergonha da minha testa, sempre fui muito testuda. Porque eu sou, olha isso, tem cinco dedos de testa. Meu pai do céu", confessou a atriz em um vídeo.

Além do vídeo, Taís postou no feed do Instagram uma foto sem maquiagem e com o cabelo preso com um coque e aproveitou a nova ferramenta da plataforma, que permite que outras pessoas adicionem fotos e vídeos em sua publicação, para convidar seus seguidores a "abraçar suas inseguranças e vulnerabilidades".

"Qual a maior insegurança com sua aparência? Contei a minha no vídeo. Abraçar as nossas inseguranças e vulnerabilidades é o que nos faz mais humanas, ainda bem. Quem tem coragem de expor as suas aqui no carrossel? Coloque uma foto sua sendo maravilhosa", pediu ela na legenda.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Taís Araújo e Lázaro Ramos mostram andamento da obra de novo apartamento

Recentemente, Taís Araújo e Lázaro Ramos revelaram os bastidores da obra do novo apartamento que pretendem morar. Em uma publicação compartilhada no Instagram do casal, ambos explicaram o que pretendem fazer no imóvel e abriram detalhes do projeto. "E a saga da obra? Continua… é claro! Em breve traremos mais notícias do diário da nossa obra", escreveu ela na legenda da publicação.

No vídeo, Taís e Lázaro fizeram um tour pelo imóvel, que ainda está sendo construído. "Desde sempre, em todas as casas que a gente morou, a gente juntou a cozinha com a sala. A gente gosta de cozinhar na sala, estar com os amigos, deixar todo mundo junto. Por isso, pra gente faz sentido ter uma sala-cozinha", explicou o casal de atores. Saiba mais!