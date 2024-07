Taís Araujo mostra registros das férias em família na Amazônia

Taís Araujo aproveitou as férias dos filhos para curtir uma viagem em família. A atriz e o marido Lázaro Ramos levaram os pequenos para a Amazônia

Taís Araujo e Lázaro Ramos aaproveitaram as férias escolares dos filhos João Vicente, de 12 anos, e Maria Antônia, de oito, para curtirem programas em família. O casal decidiu levar os pequenos para conhecerem as belezas da Amazônia.

Nesta terça-feira, 23, a atriz compartilhou em sua conta no Instagram algumas fotos e vídeos da viagem. Em uma das imagens, Taís aparece sentada diante de uma linda paisagem, em outra Lázaro surge brincando com o filho em um rio.

"Aproveitei as férias escolares e programei passeios educativos em família inteira! Primeiro foram os percursos pelo Rio de Janeiro e agora estamos passando uns dias pelas Amazônias (no plural mesmo, pois são muitas em uma só) e que lugares incríveis! Todos os dias aprendemos algo e desautomatizamos esse nosso olhar de satélite sobre a região. Ver de dentro as dores e delícias desse lugar tem me possibilitado criar memórias importantes com meus filhos e sobretudo, me deixou mais conectada com esse grande e rico mosaico que é o pulmão do meu país. Enfim, posso trazer um vídeo com um compilado de tudo que vi por aqui, o que vcs acham?", escreveu a artista na legenda.

O último trabalho de Taís Araujo na TV foi na novela Cara e Coragem, exibida entre 2022 e 2023 pela Rede Globo, em que ela interpretou as personagens Clarice e Anita. Já Lázaro interpretou Mário Cury em Elas Por Elas, exibida pela Rede Globo entre 2023 e 2024.

Nova casa

Os atores Taís Araujo e Lázaro Ramos não escondem o quanto estão ansiosos com a nova residência da família. O casal, que está mostrando o processo de reforma desde o início, usou as redes sociais para compartilhar a evolução da obra.

Por meio do Instagram oficial, Taís e Lázaro exibiram uma nova parte do apartamento. No vídeo publicado, os famosos aparecem visitando o quarto, que possui uma área bem grande unindo o closet. Além disso, o local também contará com um camarim para a artista gravar seus trabalhos e dois banheiros, sendo um para cada.

"Essa coisa do quarto começar aqui e ser uma área bem íntima nossa é para ele andar de cueca ou nu. Uma necessidade de andar nu que eu não consigo entender", revelou a famosa. "Andar nu em casa é maravilhoso. Eu quero andar nu e passar no espelho, me ver nu e dizer: 'Nossa, olha ele nu'", se divertiu Lázaro Ramos, explicando a preferência.