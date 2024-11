Sogra de Nicolas Prattes reage ao ver o novo visual dele. Veja as fotos

Fim do mistério! Nicolas Prattes exibe seu novo visual para gravar as novas cenas da novela Mania de Você, da Globo. Veja as fotos

O ator Nicolas Prattes revelou como ficou o seu novo visual! Depois de vários meses com o cabelo comprido, ela passou a tesoura nos fios e apareceu com um corte bem curtinho. A mudança aconteceu para a nova fase do personagem Rudá na novela Mania de Você, da Globo.

Nesta quinta-feira, 21, o rapaz mostrou as primeiras fotos do seu novo corte de cabelo nas redes sociais e foi muito elogiado. Inclusive, a sogra dele, Kika Sato, fez questão de falar sobre a mudança do genro. “Adorei esse cabelo! Fica com cara de bom moço [risos]”, disse ela.

Além dela, Sabrina Sato, que é a noiva dele, também reagiu nos comentários. “Meu gato está mais gato”, comentou ela. A mãe de Nicolas, Giselle Prattes, escreveu: “Esse menino que saiu de dentro da minha barriga é lindo demais hein”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicolas Prattes (@nicolasprattes)

Sabrina Sato abre o jogo sobre planos de aumentar a família

Recentemente, Sabrina Sato viveu um momento delicado ao sofrer um aborto espontâneo na 11ª semana de gestação. A apresentadora esperava um filho do noivo Nicolas Prattes. Ela já é mãe de Zoe, de cinco anos, fruto do seu relacionamento com Duda Nagle.

Em um entrevista para a coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a famosa não descartou a possibilidade de dar um irmãozinho para a primogênita.

"Na minha vida pessoal, eu desejo ver minha família crescer. Eu estou muito feliz. Eu e o Nicolas estamos em um momento maravilhoso, queremos viajar, curtir mais juntos, viver momentos importantes ao lado da Zoe. É uma fase de muita realização e amor", disse ela.

Sabrina também afirmou que seu otimismo tem ajudado a superar a perda do bebê. "Eu sou uma pessoa muito positiva, e às vezes até demais. Mas acho que isso sempre me ajudou e ajuda todo mundo que está em volta também".