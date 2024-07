Simaria Mendes surpreende ao mudar seus dentes; veja como ficou

Após trocar lentes de contato de seus dentes, cantora Simaria Mendes surpreende ao exibir resultado e revelar seu novo sorriso

A cantora Simaria Mendes surpreendeu ao revelar uma mudança em sua aparência. Em seus stories, a ex-dupla de Simone Mendes repostou fotos do dentista que fez a transformação em seu sorriso e mostrou que resolveu mudar um pouco os seus dentes.

A artista então trocou as lentes de contato dental e optou por um visual mais natural. Muito satisfeita com o resultado, ela compartilhou os cliques revelando o resultado e ainda comentou no post feito pelo profissional. "Amo", disse ela.

É bom lembrar que, recentemente, Simaria deu o que falar ao aparecer no palco de um show de Simone Mendes. "Eu tinha vindo à Goiânia para [passar as] férias e soube que tinha um show dela e a gente se falou por telefone. Ela falou: 'Acabei de pousar', então eu fui ver minha sobrinha, Zaya", contou a cantora.

Após fazer a aparição no evento, a artista encantou ao exibir o encontro com sua sobrinha nos bastidores da apresentação de sua irmã, com quem formava uma dupla de sucesso e teve um final polêmico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Pinheiro / Estética do Sorriso 🇧🇷 (@dr.gustavopinheiro)

Simone Mendes abre o jogo e fala sobre término de dupla com Simaria

No Altas Horas, Simone Mendes abriu o coração e falou sobre o término da parceria musical com sua irmã, Simaria. Acompanhada de grandes duplas sertanejas, como Chitãozinho e Xororó e Marcos e Belutti, Simone falou sobre as particularidades do rompimento e de como foi a adaptação na carreira solo.

"Agora não posso mais olhar para o lado. Não tem mais. Só para cima agora. Para Deus", brincou Simone. A cantora disse que o fato de ambas cantarem, dividindo as músicas, sem ter primeira ou segunda voz, foi um facilitador quando a dupla se encerrou.

"Simaria cantava, eu cantava. Uma cantava só, a outra cantava só. Nesse sentido foi mais fácil para mim. Foi mais tranquilo", finalizou o assunto. Vale lembrar que duas encerraram a longa parceria nos palcos em agosto de 2022 e, aos poucos, revelam os bastidores da decisão.