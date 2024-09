A dançarina Sheila Mello arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto esbanjado toda sua beleza natural

Sheila Mello movimentou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 24, ao compartilhar um clique esbanjando toda sua beleza natural em meio à natureza.

No clique publicado no feed do Instagram, a ex-dançarina do grupo 'É o Tchan' aparece fazendo pose ao lado de algumas flores. Já na legenda, ela fez uma reflexão, aproveitando a chegada da primavera.

"Primavera é renovação. A cada estação, a vida nos dá novas oportunidades para crescer e florescer, mesmo com as adversidades. Que essa energia nos inspire a buscar sempre o melhor. Quem tá precisando da inspiração da natureza?", escreveu a loira na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de elogios. "Que foto linda", disse uma seguidora. "Sempre maravilhosa", escreveu outra. "Uma deusa", afirmou uma fã. "Uma flor com outra flor", falou mais uma. "Simplesmente perfeita", comentou uma admiradora.

Vale lembrar que Sheila completou 46 anos em julho e na ocasião ela falou sobre a passagem do tempo. "Hoje completo 46 anos! A rapidez com que o tempo passa nunca deixa de me surpreender. Meu sentimento é de muita gratidão e confiança em Deus! Amo a minha vida preenchida de desafios superados, momentos construídos, amores de todas as formas vividos. Que venham outros momentos tão vibrantes! Obrigada a todos que estão na minha vida", escreveu ela.

Confira:

Sheila Mello compara foto de criança com a filha e semelhança impressiona

Recentemente, Sheila Mello impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma montagem em que compara sua foto de criança com uma da filha, Brenda, de 11 anos. A menina é fruto de seu antigo relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa.

Ao dividir o registro, a ex-dançarina do grupo É o Tchan confessou que muitas vezes acha a herdeira muito parecida com ela, então decidiu fazer o jogo dos sete erros. "Tem momentos que acho a Brenda a cara do pai, mas, confesso que tem outros que ela é o copia e cola, então faremos o jogo dos 7 erros!", escreveu a loira na legenda da publicação. Nos comentários, os fãs ressaltaram a semelhança. Confira!