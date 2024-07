Sheila Mello completa 46 anos e faz reflexão: 'Muita gratidão'

Sheila Mello postou um vídeo divertido nas redes sociais ao completar 46 anos e fez uma reflexão sobre a rapidez da passagem do tempo

Nesta terça-feira, 23, Sheila Mello está completando 46 anos de vida. Em sua conta no Instagram, a ex-dançarina do grupo É o Tchan compartilhou um vídeo divertido sobre o tema.

No registro, a loira aparece feliz em frente a um bolo de aniversário com velas de 26 anos. Ao assoprar as velinhas, o número muda para 46 e Sheila "desmaia".

Na legenda, a famosa fez uma reflexão sobre a passagem do tempo. "Hoje completo 46 anos! A rapidez com que o tempo passa nunca deixa de me surpreender. Meu sentimento é de muita gratidão e confiança em Deus! Amo a minha vida preenchida de desafios superados, momentos construídos, amores de todas as formas vividos. Que venham outros momentos tão vibrantes! Obrigada a todos que estão na minha vida", escreveu ela.

Nos comentários da publicação, os fãs deixaram muitas mensagens de carinho para a aniversariante do dia.

Diagnóstico

Sheila Mello usou as redes sociais para contar que precisou ir para o hospital após apresentar um quadro de tosse e falta de ar. Por meio dos Stories do Instagram, a dançarina postou uma foto em que aparece no Hospital Israelita Albert Einstein, localizado em São Paulo. Depois, ela gravou um vídeo para revelar que foi diagnosticada com pneumonia.

"Estava com uma tosse persistindo já há duas semanas. Estava tranquilo porque não estava com febre, mas essa noite fiquei com muita falta de ar, não consegui dormir e fui para o hospital. Acredita que deu pneumonia?", contou. Em seguida, Sheila deixou um alerta aos seguidores. "O médico falou que está uma epidemia. Se você está com uma tosse seca que está persistindo, corra", disse a artista, na ocasião.

A dançarina também falou sobre o tratamento que o médico prescreveu "Dois antibióticos, mas como é muito no comecinho, não tem nada grave", acrescentou.