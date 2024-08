Sheila Mello compara foto de criança com a filha e semelhança impressiona

A dançarina Sheila Mello impressionou os seguidores das redes sociais ao comparar uma foto de criança com a filha, Brenda

Sheila Mello impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao compartilhar uma montagem em que compara sua foto de criança com uma da filha, Brenda, de 11 anos. A menina é fruto de seu antigo relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa.

Ao dividir o registro, a ex-dançarina do grupo É o Tchan confessou que muitas vezes acha a herdeira muito parecida com ela, então decidiu fazer o jogo dos sete erros. "Tem momentos que acho a Brenda a cara do pai, mas, confesso que tem outros que ela é o copia e cola, então faremos o jogo dos 7 erros!", escreveu a loira na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs opinaram. "A única diferença é o queixo, são idênticas, são perfeitas", afirmou uma seguidora. "Você e o pai são parecidos também, fica difícil responder porque parece os dois", analisou outra. "Eu tinha certeza que era a mesma pessoa até ler a legenda!", confessou uma fã. "Eu achava ela a cara do pai, até ver sua foto criança", falou mais uma.

