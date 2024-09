Scheila Carvalho decide remover ácido hialurônico do rosto

Scheila Carvalho resolveu remover o ácido hialurônico do seu rosto para recuperar a naturalidade e mostrou o resultado nas redes sociais

Em suas redes sociais, Scheila Carvalho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 2, a famosa publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece removendo o ácido hialurônico do seu rosto.

"Olha só como meu olhar abriu! Recuperar a naturalidade do meu olhar e do meu sorriso foi a melhor sensação. Estou chocada", disse ela.

O dermatologista responsável pelo procedimento explicou o que foi feito. "Quando a gente removeu esse excesso de ácido hialurônico, a gente deu espaço para a musculatura agir. Ela tinha uma sensação de peso. Ao diminuir essa estrutura, a gente deu uma abertura no olhar, porque o produto estava muito posicionado na musculatura. O olhar da Sheila voltou a ficar mais aberto", disse.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Está outra pessoa, melhorando muito", escreveu uma internauta. "Resgatando a beleza natural que ela tem", opinou outra.

Corpo definido

A dançarina Scheila Carvalho impressionou ao mostrar seu físico sarado em um vídeo treinando na academia de sua casa. A famosa iniciou a semana esbanjando energia e muita boa forma ao postar o registro.

De top e shortinhos, a artista apareceu pegando pesado nos exercícios para os braços. Scheila Carvalho então revelou sua barriga tanquinho, braços definidos e pernas fortes no momento fitness que resolveu compartilhar com os internautas para inspirá-los a cuidarem da saúde.

"O segredo é ser constante! 1% melhor a cada dia! Respeitar o processo para alcançar a sua melhor versão", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a morena de elogios. "Lindona, essa daí tem foco", admiraram. "Maravilhosa", falaram.

É bom lembrar que Scheila Carvalho ficou conhecida por ser dançarina do É o Tchan. Aos 50 anos, ela é casada com o cantor Tony Salles, com quem tem uma filha, Giulia Costa, de 14 anos.