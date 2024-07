Scheila Carvalho impressiona com situação de seu corpo: 'Segredo'

Dona de curvas saradas, Scheila Carvalho impressiona ao revelar situação atual de seu corpo ao compartilhar vídeo treinando

A dançarina Scheila Carvalho impressionou ao mostrar seu físico sarado em um vídeo treinando na academia de sua casa. Nesta segunda-feira, 29, a famosa iniciou a semana esbanjando energia e muita boa forma ao postar o registro.

De top e shortinhos, a artista apareceu pegando pesado nos exercícios para os braços. Scheila Carvalho então revelou sua barriga tanquinho, braços definidos e pernas fortes no momento fitness que resolveu compartilhar com os internautas para inspirá-los a cuidarem da saúde.

"O segredo é ser constante! 1% melhor a cada dia! Respeitar o processo para alcançar a sua melhor versão", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a morena de elogios. "Lindona, essa daí tem foco", admiraram. "Maravilhosa", falaram.

É bom lembrar que Scheila Carvalho ficou conhecida por ser dançarina do É o Tchan. Aos 50 anos, ela é casada com o cantot Tony Salles, com quem tem uma filha, Giulia Costa, de 14 anos.

Scheila Carvalho nega polêmica com Sheila Mello

A dançarina Scheila Carvalho se pronunciou sobre os últimos acontecimentos envolvendo sua amizade com a dançarina Sheila Mello. As duas trabalharam juntas no grupo É o Tchan no passado e seguiram amigas. Porém, o relacionamento delas foi questionado por causa da repercussão de uma frase de uma entrevista de Mello que foi interpretada da forma errada.

Então, Carvalho se pronunciou nas redes sociais e afirmou que nada foi abalado entre elas e as duas seguem amigas. "Passei rapidinho para falar com vocês sobre uma matéria que saiu da minha relação com a Sheila Mello. Inclusive, ela me mandou aqui um áudio preocupada e eu falei: ‘Mello, a gente já está acostumada, a gente já é calejada. De forma alguma a minha relação com você foi afetada, não se preocupe porque a gente sabe da nossa relação”, disse ela.

E completou: "Esses títulos que colocam para chamar a atenção é o que eles queria, ibope. Eu vim mais em respeito a Sheila Mello, nossa relação de anos que tivemos, e dizer que está tudo bem, nada abalou. Nós sabemos da relação que a gente tem uma pela outra de carinho, respeito e admiração. É sobre isso e está tudo bem”.