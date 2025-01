Regiane Alves esbanja beleza natural em momento de lazer: 'Lindona'

A atriz Regiane Alves chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar uma foto fazendo pose em um cenário deslumbrante

Regiane Alves arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto em um momento de lazer.

Na foto publicada no feed do Instagram, a atriz aparece exibindo seu corpo sarado ao surgir usando um maiô florido e fazendo pose em uma rede. Ao fundo, é possível ver o mar. "Onde uma mãe gostaria de estar no meio das férias dos filhos", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, Regiane recebeu vários elogios dos internautas. "Tá lindona, arrasou", disse uma seguidora. "Como você é linda", falou outra. "A Ariel perde pra você fácil, fácil", comentou uma fã, referindo-se a princesa do desenho 'A Pequena Sereia'.

Essa não é a primeira vez que Regiane Alves chama atenção dos fãs com suas fotos de maiô. No fim do ano passado, a atriz recordou alguns cliques das viagens que realizou ao longo do ano e chamou a atenção ao esbanjar beleza em meio à natureza. "#tbt para relembrar as viagens que marcaram meu ano! Já estou pronta para planejar as próximas aventuras. E vocês, qual foi o destino favorito do ano?", escreveu ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Regiane Alves abraça maturidade e encara novo ciclo pós-Globo

Foi em seu tempo de autocuidado que Regiane Alves concedeu uma entrevista sincera à CARAS Brasil. Durante sua passagem pelo salão de Silvio Amaral, a atriz deu detalhes de seu novo ciclo — em que se dedica a projetos pessoais após anos de Globo—, e refletiu sobre o lado bom da maturidade, um "momento libertador", como classifica.

"Fazer 46 anos é engraçado. Vem uma insônia, vem um pouco de: 'O que vou fazer na minha vida? O que eu quero? O que eu não quero?'. E ao mesmo tempo você descobre que começa um outro ciclo. Do que realmente eu quero fazer e o que que eu quero falar", disse Regiane Alves. Além disso, ela conta qu ese sente livre para explorar outros trabalhos também no mundo da atuação. Veja a entrevista completa!

