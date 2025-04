Lívia Andrade chama atenção ao ostentar corpaço durante viagem: 'Perfeita'

A apresentadora Lívia Andrade arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos em Cancún, no México

Lívia Andrade agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, ao compartilhar uma sequência de cliques mostrando como está aproveitando seus dias de folga.

A artista, que faz parte do elenco do programa Domingão com Huck, da TV Globo, está em Cancún, no México, e chamou a atenção ao ostentar toda sua beleza e suas curvas impecáveis em cliques à beira da piscina. "Bom dia por aqui", escreveu ela, fazendo várias poses com um biquíni de crochê.

Mas tarde, Lívia fez uma nova publicação em suas redes sociais. Dessa vez, a famosa aparece posando em um gramado, usando o mesmo biquíni. Ao fundo, é possível ver o mar. "México, eu te amo e nem é pela tequila kkkkkk", disse a apresentadora, recebendo diversos elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Perfeita", afirmou uma fã. "Como pode ser tão bela assim?", questionou mais um.

Lívia Andrade entrega verdadeiro motivo para ter saído do SBT

A apresentadora Lívia Andrade esteve nas homenagens para Silvio Santos (1930-2024) no programa Domingão com Huck, da Globo. Entre as lembranças, ela contou o verdadeiro motivo para ter saído do SBT há alguns anos. Ao vivo, ela disse que saiu da emissora porque não estava mais gravando com Silvio durante a pandemia de Covid-19.

"Entrou a pandemia e ele não estava mais. Eu continuei ali e começou a não fazer mais sentido para mim. Ele foi o meu mestre, meu patrão, meu professor, eu me moldei para estar ali com ele. Eu fiz muita coisa para agradar o Silvio, para ver ele sorrir, fazer ele dar aquelas gargalhadas gostosas. O SBT perdeu o sentido quando ele não estava lá. Muita gente pergunta: ‘Por que você saiu?’. Porque o Silvio saiu. Ele não estava ali e perdeu o sentido da minha vida, do meu trabalho. Deus foi tão bom comigo que eu saí e ele não estava se despedir", disse ela, relembrando uma promessa que fez para Silvio Santos. Confira!

