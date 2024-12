Regiane Alves ganha elogios ao abrir álbum de fotos de suas viagens

A atriz Regiane Alves chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos das viagens que realizou em 2024

A atriz Regiane Alves usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para recordar alguns cliques das viagens que fez ao longo do ano.

Além de posar sorridente ao lado dos filhos, João Gabriel, de 10 anos, e Antônio, de nove, e de outros amigos, a artista esbanjou beleza e seu corpo escultural ao compartilhar alguns cliques de maiô enquanto aproveitava a natureza.

Na legenda da publicação, Regiane confessou que já está pensando nas viagens que fará no próximo ano. "#tbt para relembrar as viagens que marcaram meu ano! Já estou pronta para planejar as próximas aventuras. E vocês, qual foi o destino favorito do ano?", escreveu a famosa.

Os fãs encheram o post de elogios. "Bonita por dentro e por fora", escreveu uma seguidora. "Linda e maravilhosa", escreveu outra. "Deusa", afirmou uma terceira.

Vale lembrar que os filhos de Regiane Alves são frutos de seu relacionamento com o diretor João Gomez, filho caçula da atriz Regina Duarte, de quem se separou em 2018.

Confira:

Regiane Alves relata emoção em estreia do filho como ator

Ao que tudo indica, a família de Regiane Alves ganhará um novo artista! Recentemente, a atriz usou as redes sociais para compartilhar com o público trechos da atuação do filho mais velho, João Gabriel, de 10 anos, em uma peça de teatro. O menino, fruto do antigo casamento de Regiane com o diretor João Gomez, filho caçula da também atriz Regina Duarte, fez sua estreia como ator nas obras infantis 'O mágico de Oz' e 'Feiurinha'.

Bastante orgulhosa, Regiane relatou grande emoção ao presenciar o talento do herdeiro. "Ontem foi a estreia do meu filho João Gabriel no teatro fazendo o leão do Mágico de Oz e o príncipe da Feiruinha. É muita emoção ver seu filho ali em cima do palco, mas ainda ver o trabalho brilhante da minha parceira @emarinaelias junto com com a turma do @arteduca.rj. Vocês foram brilhantes!!! Obrigada gigante e viva o poder da arte", escreveu a artista. Veja a publicação!

