Regiane Alves relata emoção em estreia do filho como ator: 'Não canso de ver'

Filho da atriz Regiane Alves e neto de Regina Duarte, João Gabriel fez sua estreia no teatro em peças infantis; veja vídeo

Ao que tudo indica, a família de Regiane Alves ganhará um novo artista! Nesta quinta-feira, 24, a atriz usou as redes sociais para compartilhar com o público trechos da atuação do filho mais velho, João Gabriel, de 10 anos, em uma peça de teatro.

O menino, fruto do antigo casamento de Regiane com o diretor João Gomez, filho caçula da também atriz Regina Duarte, fez sua estreia como ator nas obras infantis 'O mágico de Oz' e 'Feiurinha'. As duas famosas, inclusive, marcaram presença na plateia do espetáculo.

Bastante orgulhosa, Regiane Alves relatou grande emoção ao presenciar o talento do herdeiro. "Ontem foi a estreia do meu filho João Gabriel no teatro fazendo o leão do Mágico de Oz e o príncipe da Feiruinha", iniciou ela na legenda da postagem.

"É muita emoção ver seu filho ali em cima do palco, mais ainda ver o trabalho brilhante da minha parceira @emarinaelias junto com com a turma do @arteduca.rj. Vocês foram brilhantes!!! Obrigada gigante e viva o poder da arte", completou a artista.

Em seus stories no Instagram, ela compartilhou novamente o registro do filho atuando e se derreteu de amores: "Não canso de ver, genteee", declarou Regiane Alves. Além de João Gabriel, ela e o ex-marido também são pais de Antônio, de 9 anos.

Confira a estreia do filho de Regiane Alves no teatro:

Regiane Alves e Regina Duarte prestigiaram estreia de João Gabriel no teatro - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Regiane Alves abraça maturidade e encara novo ciclo pós-Globo

Foi em seu tempo de autocuidado que Regiane Alves (46) concedeu uma entrevista sincera à CARAS Brasil. Durante sua passagem pelo salão de Silvio Amaral, a atriz deu detalhes de seu novo ciclo — em que se dedica a projetos pessoais após anos de Globo —, e refletiu sobre o lado bom da maturidade, um "momento libertador", como classifica; confira o bate-papo completo!

Leia também: Marcos Caruso faz revelação sobre cena marcante com Regiane Alves em 'Mulheres Apaixonadas'