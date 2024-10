A atriz Regiane Alves chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito esbanjando beleza

Regiane Alves arrancou elogios dos seguidores nesta quarta-feira, 2, ao compartilhar em suas redes sociais um clique inédito.

Na foto publicada no feed do Instagram, a atriz esbanja toda sua beleza ao surgir com um look branco e óculos escuros à beira da piscina. Ela aproveitou o registro para desejar um bom dia para seus fãs: "Boa quarta pra gente", escreveu ela na legenda da publicação, acrescentando o emoji de um coração na cor azul.

A postagem rapidamente recebeu vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "A mais linda desse universo", falou uma fã. "Ô mulher linda", comentou mais uma. "Você é a mulher mais linda desse mundo inteiro", afirmou uma admiradora.

Essa não é a primeira vez que Regiane Alves chama atenção com suas publicações. Recentemente, a atriz impressionou ao aparecer toda sorridente e fazendo várias poses na varada de uma casa à beira-mar.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Regiane Alves abraça maturidade e encara novo ciclo pós-Globo

Foi em seu tempo de autocuidado que Regiane Alves concedeu uma entrevista sincera à CARAS Brasil. Durante sua passagem pelo salão de Silvio Amaral, a atriz deu detalhes de seu novo ciclo —em que se dedica a projetos pessoais após anos de Globo—, e refletiu sobre o lado bom da maturidade, um "momento libertador", como classifica.

"Fazer 46 anos é engraçado. Vem uma insônia, vem um pouco de: 'O que vou fazer na minha vida? O que eu quero? O que eu não quero?'. E ao mesmo tempo você descobre que começa um outro ciclo. Do que realmente eu quero fazer e o que que eu quero falar", começa.

A atriz conta que, nesse momento, decidiu se dedicar para algo que acredita: A educação. Mãe de João Gabriel (10) e Antônio (9), ela divide com Marina Elias o Pod Isso Mãe?, projeto em que as duas tratam sobre temas da maternidade, trazendo convidados, questionamentos e ensinamentos para as ouvintes. Confira a entrevista completa!