A atriz Regiane Alves recebeu elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques esbanjando beleza na praia

Regiane Alves chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 26, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza na praia.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a atriz surgiu toda sorridente e fazendo várias poses na varada de uma casa à beira-mar. Para os registros, a famosa aparece usando um macacão xadrez, nas cores vermelho e branco, e óculos escuros.

Ao dividir os cliques, a atriz falou sobre as altas temperaturas no Brasil. "Não era primavera? Com esse calor tô me sentindo no verão", escreveu a artista na legenda da publicação, recendo vários elogios. "Que linda", disse uma seguidora. "Que maravilhosa", escreveu outra. "Você sendo a mulher mais linda do mundo", falou uma fã.

Vale lembrar que Regiane está longe da TV desde o fim da novela 'Vai na Fé' (2023), da Globo, em que interpretou a personagem Clara.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiane Alves (@regianealves)

Nicole Bahls apresenta para Regiane Alves sua galinha com nome da atriz

Acostumada a nomear seus animais homenageando famosos, Nicole Bahls apresentou para Regiane Alves a galinha que tem o nome da atriz. O encontro especial aconteceu na mansão da modelo e as duas se divertiram muito. De cor branca e raça exótica, a pet recebeu o nome da famosa por conta de seu penteado e jeito calmo de ser. A ex-panicat então contou que gosta muito de Regiane e que por isso quis fazer a homenagem.

"Minha filha Regiane Alves, encontrou a sua irmã gêmea, @regianealves haha… Um dia cheio de risadas e boas energias!", contou a ex-participante de A Fazenda ao surgir em meio a sua mini fazendinha particular montada em sua mansão. Muito contente com o encontro, a atriz falou o que achou. "Amei passar uma tarde deliciosa com você! Obrigada por todo o carinho e pela recepção! Foi lindo", disse ela após encontrar o pet com seu nome. Confira!