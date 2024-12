Ex-BBB Davi Brito mostra novas fotos de passeios em Dubai: 'Aproveitando'

Viagem especial! Vencedor do BBB 24, Davi Brito compartilhou novas fotos de passeios realizados em Dubai ao lado da irmã, Raquel Brito

Campeão do BBB 24, Davi Brito está aproveitando cada momento de sua viagem a Dubai! Bastante ativo nas redes sociais, o jovem tem compartilhado com o público registros de passeios realizados no local ao lado de sua irmã, a ex-A Fazenda Raquel Brito.

No domingo, 1, Davi dividiu novas fotos especiais de tudo o que tem feito por lá. O ex-brother visitou lugares turísticos e conheceu um pouco mais da cultura local. Em alguns cliques, o jovem, que aparece usando uma túnica branca tradicional, posou com camelos no Deserto Safari.

Além disso, Davi Brito também segurou uma cobra, teve a oportunidade de alimentar uma girafa e ainda acariciou um leão. Visivelmente feliz com a experiência única, ele celebrou a nova viagem internacional.

"Nessa viagem chamada vida, leve na bagagem os aprendizados. Sejam eles de momentos bons ou ruins. Mas viva como se amanhã não fosse chegar, porque amanhã pode ser tarde pra você fazer o que tanto queria. Fica a dica, hein? Aproveitem, pois eu tô aproveitando a minha viagem da vida", escreveu ele na legenda de uma das postagens.

Vale lembrar que a viagem de Davi e Raquel para Dubai não deve durar muitos dias, uma vez que a jovem estará presente na reta final de 'A Fazenda 16', da Record TV, segundo o portal LeoDias. Apesar de ter sido desclassificada do reality show rural por questões de saúde, ela retornará para a última festa do programa, que reúne todo o elenco juntamente com os finalistas da edição.

Confira as fotos de Davi Brito em Dubai:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Ex-BBB Davi Brito revela novo curso após desistir de medicina

Vencedor do BBB 24, Davi Brito usou as redes sociais recentemente para revelar ao público que, em breve, começará seus estudos no ensino superior. Em seu Instagram oficial, o jovem, que inicialmente havia escolhido o curso de medicina, contou que já se decidiu em relação à nova carreira profissional; confira detalhes!

Leia também: Davi se pronuncia sobre polêmica de vídeo na neve: 'Só postei'