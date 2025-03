Rafael Cardoso admite que perdeu todo o seu dinheiro: ‘Eu nunca vou estar curado’

No Domingo Espetacular, Rafael Cardoso fala sobre demissão da Globo, dívida com hospital e agressão contra gerente de restaurante

O ator Rafael Cardoso abriu o coração em uma entrevista no programa Domingo Espetacular, da Record, para falar sobre a fase negativa em sua vida. Ele admitiu que possui vícios em drogas e álcool e está em tratamento. Porém, ele está falido. O artista entregou problemas financeiros que o fizeram ter dívida com um hospital.

"Estou quebrado. Estou falido. Gastei todo o meu dinheiro em droga, besteira, em álcool, em erros de investimento", disse ele, e completou sobre a dívida com o hospital. "Eu não tinha dinheiro para pagar. Ou eu escolhia pagar o aluguel e a pensão para não ser preso, ou eu pagava o hospital. Eu não paguei. Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não posso mexer na fazenda porque está em litígio na separação de bens. Eu não posso vender, penhorar, nada".

Inclusive, o ator admitiu que ficou rico ao ser galã de novela, mas não guardou o dinheiro. "Sim, e joguei tudo fora. Também por conta da adicção e de tudo, eu fali", afirmou. O ator foi demitido da Globo e explicou o motivo. "Não cumpri com o meu trabalho. Eu estava no processo de adicção ativa, estava em um processo tão destrutivo, a depressão tão profunda, que eu soltei tudo. Todos os traumas não trabalhados foram o estopim para aquele buraco", afirmou.

Agressão contra gerente de restaurante

Há alguns meses, Rafael Cardoso foi acusado de agredir o gerente de um restaurante. Ele foi gravado pelas câmeras de segurança ao bater no homem durante uma madrugada. "Eu estava já bêbado no restaurante e tinha usado droga também. Eu ouvi ele falar algumas coisas… Ou achei que ouvi. E fui tirar satisfação com ele. Ele falou um pouco alto, disse que ia me processar e eu falei: ‘Tu vai processar?’. E perdi a cabeça, acredito eu. Eu nem me lembrava direito. Quem me falou foi o meu sobrinho, um dos garçons era meu amigo e disse que eu fui para cima dele, chutei, corri atrás dele. Realmente eu não lembro, de verdade", afirmou.

E completou: "Totalmente desestabilizado emocionalmente. Já estava desistindo, depressivo, excesso de uso de droga, de tudo… Seria muito cômodo se eu culpasse só as drogas, mas tem a prepotência de achar que é maior do que o problema, tem a prepotência de não querer ouvir os outros. Tem todas as falhas de caráter que vinham juntas".

O ator ainda disse: "É uma doença que eu acabei adquirindo. Doença da adicção, da compulsividade… Isso é muito típico dos neurodivergentes, que eu faço parte, eu tenho a condição de superdotação. A parte emocional do superdotado é mais sensível. Eu não sabia. Eu cometi o erro de agredir. Aconteceu, mas hoje não mais. Estou fazendo tratamento psicológico, estou cuidando do meu lado espiritual, estou cuidando da minha saúde, do meu funcionamento mental".

Rafael Cardoso busca o perdão

Ao ser questionado se espera ser perdoado pelas pessoas a quem magoou, Rafael Cardoso disse que sim. "Eu acho que eu não fiz nada que não possa ser remediado. Quem nunca errou na vida. Não estou minimizando meu erro, não estou diminuindo minha culpa de qualquer coisa, minha responsabilidade. Por que eu não mereceria [perdão]?", afirmou.

Ele garantiu que está em tratamento. "Eu nunca vou estar curado, não tem cura para a adicção. A garantia é meu compromisso de querer viver. Eu sei que se eu errar de novo eu não vou ter mais outra oportunidade nessa terra", afirmou, e completou: "Eu assumo totalmente qualquer tipo de erro que eu tive, eu sei as minhas responsabilidade pelos meus atos. E hoje não tem mais espaço para isso na minha vida. Essas pedras no caminho que surgiram, tudo isso, foi para edificar essa ponte. Eu estou ressignificando esses erros, esses traumas, para eu conseguir transformar isso em uma nova casa, novo alicerce, novo momento de vida".

