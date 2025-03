Rafael Cardoso assume vícios que o levaram à separação: 'Estava sob efeito'

Em entrevista no Domingo Espetacular, Rafael Cardoso revela detalhes sobre vício em drogas e sexo e acusação de violência doméstica: ‘Grandes quantidades'

O ator Rafael Cardoso passou por uma fase negativa em sua vida. Conhecido por ser galã de novelas, ele se envolveu em polêmicas ao se separar da ex-mulher, a influencer Mari Bridi, com quem teve dois filhos. Em entrevista no programa Domingo Espetacular, da Record, ele abriu o jogo sobre os vícios em drogas, álcool e sexo, que foram alguns dos motivos que levaram ao fim do casamento com a ex.

Sincero e emocionado, o artista confessou que usava grandes quantidades de drogas e que traiu sua ex-mulher . Hoje em dia, ele está há 1 ano e 9 meses sem encontrar seus filhos do antigo casamento e responde processos de violência doméstica na justiça.

"Eu acredito que foram várias intercorrências que eu errei, ela errou", disse ele em entrevista para Roberto Cabrini. Então, o jornalista perguntou se ele foi infiel e o artista confirmou. "Algumas vezes", contou ele, e revelou o vício em sexo. "C hegou a dias de transar com cinco mulheres diferentes. Tenho me tratado bastante ", afirmou.

Inclusive, ele comentou sobre a troca de mensagens com uma adolescente menor de idade, que tinha 17 anos. "Eu não sabia que era menor. Eu falei: ‘Me desculpa, e quando você for maior, se quiser, você fala comigo’. Eu não sabia. Eu tenho duas filhas. Foi totalmente errado da minha parte. Foi um erro sem tamanho. Eu ficava com aquela coisa sexual descontrolada e mandando mensagem, quando eu acordava no outro dia e eu via aquela lista de pessoas com quem eu tinha falado, o que eu estou fazendo da vida?", desabafou.

Acusação de violência doméstica

Rafael Cardoso ainda contou sobre o processo que corre na justiça de acusação de violência doméstica contra a ex-mulher e a ex-sogra. Ao ser questionado sobre quando percebeu que estava ficando violento, ele disse: "Quando eu não queria mais estar casado e vivendo uma vida de mentira. Se precisar pagar, eu pago. Eu já estou aqui para pedir que entre em um acordo, que a gente consiga ficar bem".

Então, o ator contou sobre como foi o episódio em que entrou na casa da ex-sogra sem autorização. "Eu entrei na casa dela, que morava no mesmo condomínio. Eu não estava conseguindo ver meus filhos, não tinha medida judicial nenhuma. E eu fui indagar. Fui lá questionar. só estava o caseiro e a empregada lá. Chutei o carro, a sinaleira, quebrou só a sinaleira, não quebrei o carro inteiro, não teve nada disso", afirmou, e completou: "Ela se sentia [ameaçada]. Eu disse várias coisas, a gente com raiva, está descontrolado, a gente fala várias coisas. Por muito tempo, eu tive ela como figura de mãe. Eu tive problema no coração e ela me ajudou muito. Graças a ela eu descobri que tenho fibrose congênita e tive que instalar um fibrilador interno".

Além disso, Cardoso comentou sobre estar sob o efeito de drogas e álcool quando foi violento com a ex. " Eu estava sob efeito de droga, álcool. Por isso que eu digo que não compensa. Por muito tempo, eu minimizei o meu problema, minha adição. Eu não tinha ideia de como funcionava o meu cérebro. Eu nunca quis trabalhar isso direito. Eu usava, não uso mais. Cocaína, grandes quantidades", afirmou.

Ao ser questionado se agrediu a ex-mulher e a ex-sogra, Rafael Cardoso negou. Hoje em dia, ele espera ser perdoado por elas. "Eu espero. Eu acredito que todos nós merecemos. A gente vai ser família para o resto da vida. Perdão por qualquer erro, pelas minhas falhas, pela minha falta de habilidade de conseguir lidar com os problemas, a falta de habilidade de falar o que eu estava sentindo, de ter explodido em momentos que eu não queria. É do fundo do meu coração", contou.

