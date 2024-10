Poliana Rocha explica decisão que fez há 28 anos: 'Complicado mudar'

Há quase 30 anos acostumada com decisão, Poliana Rocha explica motivo de não querer mudar seu visual; veja o que ela disse

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora digital Poliana Rocha, sempre chama a atenção com sua beleza e estilo. Muito questionada sobre a cor de seus cabelos, a mãe de Zé Felipe resolveu responder em sua rede social o motivo de não mudar a cor dos fios.

A famosa então contou que está há quase 30 anos loira e, por isso, acha difícil fazer uma mudança, apesar de ter vontade e optar por outros tons. Contudo, a sogra de Virginia Fonseca explicou que além de ter acostumado, os fios brancos também são um impedimento para a transformação acontecer.

"Então, tenho super vontade de colocar meu cabelo uma cor mel, com uns fios dourados... Mas tem 28 anos que sou loira e, agora, já tenho muitos fios brancos e o loiro dá uma disfarçada nos branquinhos, então, neste momento, acho mais complicado mudar! Mas quem sabe...", não descartou ao ser questionada sobre ter vontade de deixar de ser loira.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha surgiu com a cicatriz dos olhos vermelhas e explicou o que aconteceu. Após quase um mês da cirurgia nas pálpebras, ela apareceu com a região um pouco "irritada", mas logo esclareceu o que havia feito.

Vale lembrar que, nas últimas semanas, a influenciadora revelou que estava sempre aparecendo de óculos escuros por conta da cirurgia. A famosa então esclareceu que precisou fazer o procedimento não somente por questão estética, mas também por saúde de sua visão.

"E aí eu comecei a ver que no cantinho do meu olho estava uma pelezinha que estava começando a comprometer a minha visão. O que eu fiz? Eu fui para São Paulo, fui em um médico que me indicaram, um oftalmologista e cirurgião especialista em pálpebra, e ele me examinou e que realmente eu precisava fazer as minhas pálpebras, que realmente estavam caídas e comprometendo a minha visão", explicou.

Poliana Rocha relembra viagem escondida para encontrar Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou um pouco de sua história de amor com o sertanejo e surpreendeu ao contar que aprontou algumas coisas escondidas de sua mãe, dona Eponina Rocha.

Em seus stories, a mãe de Zé Felipe contou que conheceu o amado bem jovem e que teve o filho por volta dos 20 anos. Mas, antes, ela falou, sem dar muitos detalhes, como teria sido o encontro com o famoso. Poliana Rocha ainda relembrou o episódio que viajou escondido da mãe e que acabou até a polícia sendo chamada. Leia mais aqui.