Poliana Rocha fala sobre cicatriz nos olhos ter ficado vermelha; veja

Semanas após ter feito cirurgia nas pálpebras, Poliana Rocha fala sobre recuperação da cicatriz e explica 'vermelhidão'; confira

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, mostrou como estão suas pálpebras após algumas semanas de ter feito uma cirurgia na região para retirar o excesso de pele não apenas por estética, mas também por uma questão de saúde.

Ao dar seu conhecido "bom dia" para os seguidores nesta sexta-feira, 04, a mãe do cantor Zé Felipe explicou o motivo da região estar bem vermelha. A famosa então comentou que faz parte do processo de cicatrização e que está fazendo laser para ajudar.

"Tô com um olhinho vermelho hoje, por conta ontem do laser, da cicatriz, é normal, mas tô passando aqui carinho, amor, leveza, pra desejar pra vocês uma sexta-feira maravilhosa, eu desejo que a sexta-feira de cada uma de vocês seja uma sexta-feira feliz, uma sexta-feira com pensamentos positivos, com força de vontade, com vontade de viver, com fé, com muito amor e compaixão ao próximo", declarou a amada do sertanejo.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Poliana Rocha revelou que estava sempre aparecendo de óculos escuros por conta da cirurgia de retirada de pele das pálpebras. A famosa então esclareceu que precisou fazer o procedimento não somente por questão estética, mas sim por saúde de sua visão.

"E aí eu comecei a ver que no cantinho do meu olho estava uma pelezinha que estava começando a comprometer a minha visão. O que eu fiz? Eu fui para São Paulo, fui em um médico que me indicaram, um oftalmologista e cirurgião especialista em pálpebra, e ele me examinou e que realmente eu precisava fazer as minhas pálpebras, que realmente estavam caídas e comprometendo a minha visão", explicou.

Poliana Rocha relembra viagem escondida para encontrar Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, revelou um pouco de sua história de amor com o sertanejo e surpreendeu ao contar que aprontou algumas coisas escondidas de sua mãe, dona Eponina Rocha.

Em seus stories, a mãe de Zé Felipe contou que conheceu o amado bem jovem e que teve o filho por volta dos 20 anos. Mas, antes, ela falou, sem dar muitos detalhes, como teria sido o encontro com o famoso. Poliana Rocha ainda relembrou o episódio que viajou escondido da mãe e que acabou até a polícia sendo chamada. Leia mais aqui.