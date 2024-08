Patrícia Poeta impressiona ao surgir com look de ginástica estiloso

Em seu apartamento no Rio de Janeiro, Patrícia Poeta impressiona ao fazer série de cliques usando roupa fitness; confira

A apresentadora Patrícia Poeta impressionou com mais uma série de fotos em sua rede social. Após arrasar com cliques de suas férias, a jornalista chamou a atenção nesta sexta-feira, 02, ao compartilhar fotos usando uma roupa de ginástica.

Pronta para se exercitar, a comunicadora global fez os registros na varanda de seu apartamento no Rio de Janeiro, onde residia com frequência antes de se mudar para São Paulo para comandar o Encontro no lugar de Fátima Bernardes.

"Sextou! Quem aí já se exercitou? Já começou o dia cuidando da saúde? Quero ver", disse ela na legenda ao aparecer usando o conjuntinho fitness de cor pêssego e com um toque brilhante. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Lindíssima", falaram. "Deusa", enalteceram outros.

Nas últimas semanas, Patrícia Poeta estava na Espanha e na Grécia. Por lá, ela impressionou ao ostentar sua barriga negativa ao surgir com um biquíni deslumbrante. É bom lembrar que ela retornou ao trabalho no dia 22 após as férias luxuosas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta revela superação de trauma de infância e relata nas redes

Em tempos de Olimpíadas, Patrícia Poeta se inspirou nos nossos atletas e revelou neste domingo, 28, em suas redes sociais que superou um trauma de infância, provocado por uma queda violenta de bicicleta.

Ela contou que desde que se mudou para São Paulo, de onde apresenta o Encontro, não tinha mais subido na bike e aproveitou a temporada no Rio de Janeiro para subir na bike de volta. “Ai gente que sensação de missão comprida pleno domingão, to voltando a andar de bike depois de dois anos. desde que eu comecei a fazer o encontro lá de são paulo mas andava muito aqui no Rio”, contou.

"Voltar a andar de bike é mais do que uma prática de exercícios físicos, é a superação de um trauma. Quando pequena, caí numa lombada, abri o queixo, tomei ponto e, depois disso, não consegui mais pedalar. Retomei anos após o acidente, parei novamente, até que neste domingo, 28, voltei a pedalar. Foram 10 km ou um pouco mais. Agora vamos seguir na missão", comemorou.