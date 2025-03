Patricia Abravanel posta clique raro de biquíni ao curtir praia; veja

Discreta com sua vida pessoal, Patricia Abravanel posta clique curtindo praia depois do feriado de Carnaval e chama a atenção

A apresentadora Patricia Abravanel postou cliques curtindo uma praia nesta quinta-feira, 06. Discreta com sua vida pessoal, raramente a herdeira de Silvio Santos compartilha registros de sua intimidade, mas, dessa vez, ela resolveu mostrar um pouco do que estava vivendo.

Admirando o pôr-do sol, a comunicadora do SBT posou sorridente em um barco. Usando um biquíni e uma canga com franjas, a famosa esbanjou beleza com estilo. Patricia Abravanel ainda publicou o clique da praia quando já havia escurecido.

Veja as fotos de Patricia Abravanel na praia:

Por que Patricia Abravanel esteve na Globo recentemente?

A apresentadora Patricia Abravanel esteve nos estúdios da Globo para receber uma homenagem da emissora para o seu pai, Silvio Santos, que faleceu em agosto de 2024. Em transmissão simultânea entre Globo e SBT, ela e Luciano Huck dividiram o palco e falaram sobre o legado do comunicador veterano para a TV brasileira.

"Nunca haverá alguém como Silvio Santos, ele é único. Mas eu ouso dizer que ele preparou muito bem cada uma de nós. E o SBT está caminhando para o seu melhor momento. Não vai ter maior que Silvio Santos, mas nós temos o compromisso de dar continuidade ao legado tão maravilhoso. E que as próximas gerações conheçam quem foi Silvio santos e se inspirem em Silvio santos para conquistarem ainda mais e ser o melhor em qualquer área da sua vida. A alegria dele estava em fazer o brasileiro feliz”, finalizou.

Por sua vez, Luciano Huck celebrou a importância de Silvio Santos para a TV. "Acho que é incrível o que estava acontecendo nessa noite. Estamos em um sinal único. Gostaria de reforçar que é mais do que um gesto de boa vizinhança, é um momento de celebração. A gente faz tv, é apaixonado por tv, e é uma profissão de fé na forca que a tv tem de conectar as pessoas e tocar o coração de cada brasileiro. Lá atras, o Silvio Santos mostrou o quanto é possível unir todo mundo no mesmo domingo, na mesma tv, assistindo televisão. Ele foi pioneiro em fazer tv e tornar um ponto de encontro. Essa essência continua viva e por isso que a gente está aqui. Eu defendo a força da tv de unir as pessoas e nos lembrar que o que realmente importa é as coisas simples”, afirmou.

