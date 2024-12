Diogo Nogueira revela destino onde ele e Paolla Oliveira vão passar a virada do ano

Em nova entrevista, Diogo Nogueira contou o que gosta de fazer ao lado da amada e entrega onde ele e Paolla Oliveira vão passar a virada do ano

Com o final do ano cada dia mais perto, Diogo Nogueira refletiu sobre o que mais gosta de fazer quando está a sós com Paolla Oliveira em entrevista ao Gshow. O casal sempre compartilha com seus fãs nas redes sociais momentos de muito amor e cumplicidade, e entrega quais são os melhores momentos íntimos.

"Tem várias coisas, né? Gosto muito de viajar para praia ou para a serra. Sempre que pode, a gente dá uma fugida para ficarmos só nós dois. Adoramos curtir um restaurante diferente e gostoso, ir a uma cachoeira, dar um mergulho no mar, pegar uma lancha, passear, tirar o pé de verdade".

O sambista ainda falou sobre como é grato pelo carinho do público: "Faz parte de uma construção de um trabalho de anos e o público é a coisa mais importante, que faz construir nossa carreira. A gente só está aqui porque tem um público que admira e respeita muito o trabalho".

O casal, que sempre está trabalhando muito ao longo do ano, tira o feriado prolongado para dar uma pausa na vida agitada e se curtir: "Normalmente a gente está sempre junto. Dia de Natal, ela passa com a família em São Paulo, eu com a minha no Rio. Mas já passamos as duas famílias juntas. Ano Novo, ela viaja comigo para o Ceará, onde faço show, e depois continuamos em Caraíva, onde também me apresento. A gente aproveita esses dias no Nordeste para estender mais uns dias de folga e aproveitar".

Doença de pele

Atriz e musa do Carnaval, Paolla Oliveira revelou em julho deste ano que possui uma doença crônica em sua pele, o melasma. Considerada comum no Brasil, a condição pode aparecer no rosto, mas também pode acometer outras regiões do corpo como os braços, pescoço e colo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica dermatologista Luciana Maluf explica que a condição de Paolla Oliveira é benigna e pode ser amenizada. "O melasma não tem cura, porém, há tratamento. Podemos conviver com o melasma e ele estar bem claro e controlado", explica.