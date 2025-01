Paolla Oliveira chama atenção com cliques inéditos de sua viagem

A atriz Paolla Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao publicar novas fotos de suas férias em Fortaleza

Paolla Oliveira elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 7, ao compartilhar novas fotos de sua viagem de férias. Ela viajou para Fortaleza, no Ceará, ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira, e chamou a atenção ao posar na praia.

Nos cliques publicados em seu perfil no Instagram, a atriz exibiu seu corpo escultural enquanto caminhava pela areia da praia. Para o passeio, Paolla aparece de biquíni, óculos escuros e lenço no cabelo.

"Ainda presa nos dias aqui", confessou a famosa, recebendo diversos elogios. "A mulher é um monumento", disse uma seguidora. "Sei lá, tenho nem mais palavras para elogiar", confessou outra. "Imagine ser bonita assim… Paolla, quando eu crescer quero ser que nem você, diva!", afirmou uma fã. "Você é maravilhosa, amor. Quanta abundância", falou mais uma.

No dia 2 de janeiro, Paolla Oliveira, que está no elenco do remake da novela 'Vale Tudo', da TV Globo, compartilhou fotos de sua viagem com Diogo Nogueira. Nas imagens, a famosa exibe seu corpaço ao surgir usando um biquíni fininho, além disso, ela postou um vídeo mostrando que fez um passeio de buggy com o amado. "Com as energias renovadas para tudo que ainda tá por vir!", escreveu a atriz na legenda.

Confira:

Paolla Oliveira posa deslumbrante em ensaio de Carnaval

Paolla Oliveira marcou presença em mais um ensaio da Grande Rio, escola em que ela é Rainha da Bateria. A atriz roubou a cena na quadra da escola ao surgir com um vestido nas cores vermelho e verde, que ressaltou ainda mais a sua ótima forma física. Além disso, Paolla apostou nos cabelos soltos e em uma sandália vermelha de salto alto para completar a produção. Simpática, ela esbanjou sorrisos para os fotógrafos presentes no local. Veja!

