Paolla Oliveira posa deslumbrante em ensaio de Carnaval

A atriz Paolla Oliveira participou de um mais ensaio de Carnaval na quadra da Grande Rio e surgiu deslumbrante na ocasião

O ano está quase acabando, mas ainda tem muita gente trabalhando. Nesta terça-feira, 17, Paolla Oliveira marcou presença em mais um ensaio da Grande Rio, escola em que ela é Rainha da Bateria.

A atriz roubou a cena na quadra da escola ao surgir com um vestido nas cores vermelho e verde, que ressaltou ainda mais a sua ótima forma física.

Além disso, Paolla apostou nos cabelos soltos e em uma sandália vermelha de salto alto para completar a produção. Simpática, ela esbanjou sorrisos para os fotógrafos presentes no local.

Paolla Oliveira já está confirmada para interpretar Heleninha no remake da novela Vale Tudo, que estreia no próximo ano na Rede Globo.

Onde Paolla Oliveira vai passar a virada do ano?

Com o final do ano cada dia mais perto, Diogo Nogueira refletiu sobre o que mais gosta de fazer quando está a sós com Paolla Oliveira em entrevista ao Gshow. O casal sempre compartilha com seus fãs nas redes sociais momentos de muito amor e cumplicidade, e entrega quais são os melhores momentos íntimos.

"Tem várias coisas, né? Gosto muito de viajar para praia ou para a serra. Sempre que pode, a gente dá uma fugida para ficarmos só nós dois. Adoramos curtir um restaurante diferente e gostoso, ir a uma cachoeira, dar um mergulho no mar, pegar uma lancha, passear, tirar o pé de verdade".

O sambista ainda falou sobre como é grato pelo carinho do público: "Faz parte de uma construção de um trabalho de anos e o público é a coisa mais importante, que faz construir nossa carreira. A gente só está aqui porque tem um público que admira e respeita muito o trabalho".

O casal, que sempre está trabalhando muito ao longo do ano, tira o feriado prolongado para dar uma pausa na vida agitada e se curtir: "Normalmente a gente está sempre junto. Dia de Natal, ela passa com a família em São Paulo, eu com a minha no Rio. Mas já passamos as duas famílias juntas. Ano Novo, ela viaja comigo para o Ceará, onde faço show, e depois continuamos em Caraíva, onde também me apresento. A gente aproveita esses dias no Nordeste para estender mais uns dias de folga e aproveitar".

