Maya Massafera revela qual foi a cirurgia plástica que fez e o motivo

Maya Massafera passou por nova cirurgia plástica e explicou a necessidade do procedimento. Além disso, ela mostrou os detalhes do dia do procedimento

A influenciadora digital Maya Massafera passou por uma nova cirurgia plástica nos últimos dias e revelou os detalhes nas redes sociais. A estrela contou que realizou a abdominoplastia reversa para remover o excesso de pele da parte superior da barriga.

Em um vídeo no Instagram, a influencer mostrou os detalhes de como foi o dia da cirurgia. Ela contou que decidiu fazer o procedimento por não se sentir confortável com o excesso de pele na região do abdômen. "Era necessário fazer a cirurgia para arrumar minha barriga porque eu não consigo usar cropped ou até mesmo lingerie. Eu fico meio incomodada com o umbigo”, disse ela.

Então, o médico fez um procedimento que puxa a pele em excesso para cima por meio da cicatriz que ela já tinha das próteses de silicone. Assista ao vídeo abaixo:

Procedimentos estéticos

A influenciadora Maya Massaferausou seu perfil no Instagram para falar sobre cirurgias plásticas e uso de hormônios. Em um vídeo publicado no Instagram, ela confessou que fez cerca de 20 cirurgias em cinco meses e desabafou sobre a transição de gênero.

“Eu tomo todos os dias de manhã e à noite. De manhã tomo o bloqueador dos (hormônios) masculinos, a tarde tomo alguns femininos e a noite são vários femininos novamente, uns dez comprimidos”, relatou a modelo.

Sobre as cirurgias plásticas que já realizou, ela comentou: “Vocês perguntam muito sobre minhas cirurgias plásticas. No início eu não fiz, fiquei os três primeiros meses só tomando hormônio. E depois eu fiz umas 20 cirurgias em cinco meses”, revelou.

“Não é fácil se transicionar no Brasil, e outra: eu me transicionei com 42 anos de idade. Eu sou de uma outra geração e tinha medo de como ia ficar. Reconheço que tenho o privilégio de ter condições para fazer esse tanto de plástica, mas não tenho o privilegio da juventude. E eu quero mostrar como é transicionar aos 40 anos. Tem um ditado que diz que a vida começa aos 40, e a minha literalmente começou”, desabafou Maya.