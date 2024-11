Maya Massafera posta foto no hospital após nova cirurgia: 'Me recuperando'

A influenciadora digital Maya Massafera usou as redes sociais nesta segunda-feira, 5, para compartilhar que passou por mais uma cirurgia estética

A influenciadora digital Maya Massafera usou as redes sociais nesta segunda-feira, 5, para compartilhar que passou por mais uma cirurgia estética. Desta vez, o objetivo foi corrigir a flacidez abdominal e retirar o "umbigo triste" após perder quase 30 quilos.

No Instagram, ela compartilhou imagens em que aparece no hospital. “Obrigada Meu Deus! Já estou ótima e me recuperando. Uma vez uma amiga trans me disse:’ ixi amiga, para nos sempre vai ter uma coisinha para fazer. Nós nos cobramos muito e também a sociedade nos cobra muito.’ Verdade. Mas estou feliz da vida, deu tudo certo, minha mãezinha companheira estava la firme e forte. Que venha o verão!”, declarou na legenda da publicação.

Maya Massafera explica decisão de passar por nova cirurgia estética

Recentemente, ela deu detalhes sobre o assunto em um vídeo publicadonas redes sociais. “Por eu ter perdido uns 30 kg, foram mais de 20, na minha transição, porque como eu já expliquei isso no vídeo, não sei se vocês já viram, não é porque eu queria ficar magra, era para perder músculos e para perder músculos era só emagrecendo, uma das formas mais rápidas", contou.

Em seguida, ela explicou: "Então como eu perdi esse tanto de quilos, a minha barriga está um pouco flácida e aí fica o umbigo triste, que é como a gente chama e aí o Bruno estava me explicando que a melhor coisa a se fazer é uma abdominoplastia reversa”.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi analisou o novo procedimento estético realizado pela personalidade da internet e confessou sobre riscos. "No procedimento da Maya Massafera, o objetivo é melhorar o contorno da parte superior do abdômen, conferindo um aspecto mais firme, definido e estético", detalhou. Leia a entrevista completa!

