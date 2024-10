Marina Ruy Barbosa choca com micro vestido arrebatador

Lançando nova coleção de sua marca, Marina Ruy Barbosa choca ao surgir com mini vestido de bolinhas e sapatos amarelos; confira o look

A atriz Marina Ruy Barbosa impressionou ao postar novas fotos em sua rede social nesta segunda-feira, 28, dia em que lançou sua nova coleção de roupas com um desfile em São Paulo. Usando uma das peças, a ruiva chamou muita atenção doas internautas.

Isso porque, a empresária do ramo da Moda apostou em uma peça com estampa de bolinhas, com mangas cumpridas e curtinha. Para deixar o look único, a atriz elegeu sapatos amarelos e um par de brincos grandes.

"Almost time", disse ela sobre estar quase na hora de seu lançamento. Nos comentários, a famosa recebeu vários elogios ao surgir com a produção arrasadora. "Perfeita", escreveram. "Bela", admiraram.

Na plateia do desfile de Marina Ruy Barbosa várias famosas estavam presentes como Lore Improta, Ana Paula Siebert, a noiva de Luan Santana, Jade Magalhães, e até a nora de Luciano Huck e Angélica, a influencer Duda Guerra.

É bom lembrar que a ruiva lançou sua marca Ginger em julho de 2020 e suas peças espelham muito de seu estilo elegante. Sua última novela foi Fuzuê, trama das sete, em que viveu a vilã Preciosa Montebelo, em 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Mãe de Marina Ruy Barbosa choca com aparência

A mãe de Marina Ruy Barbosa, Gio Ruy Barbosa, impressionou ao postar novas fotos em sua rede social. Com um perfil fechado no Instagram, a empresária, de 55 anos, é discreta, mas, quando compartilha cliques não passa despercebida.

Nas últimas semanas, a mãe da atriz aproveitou o clima de tbt e resgatou alguns cliques que ainda não tinha postado em seu feed. Esbanjando beleza e estilo, Gio Ruy Barbosa, que é artista plástica, chamou a atenção com sua aparência. Veja as fotos aqui!

