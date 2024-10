Duda Guerra, nora de Luciano Huck, aparece em evento de Marina Ruy Barbosa

Namorada do filho de Luciano Huck e Angélica, Duda Guerra marca presença em desfile da marca de Marina Ruy Barbosa; veja as fotos

A nora de Angélica e Luciano Huck, a influencer Duda Guerra, de 16 anos, marcou presença no desfile da marca da atriz Marina Ruy Barbosa. Nesta segunda-feira, 28, a jovem, que namora Benício Huck, também de 16 anos, foi fotografada no evento e chamou a atenção.

Para o encontro, que marca o lançamento de mais uma coleção da ruiva, a adolescente carioca apostou em um vestido preto nada básico. Duda Guerra então escolheu um modelo com recortes e combinou a peça com sandálias, além de uma bolsa de grife.

Nos cliques, ela apareceu sorrindo e mostrou o resultado da harmonização facial que fez nas últimas semanas, antes de viajar com a família de Benício Huck para Orlando, nos EUA. Inclusive, Luciano Huck até postou cliques com a nora no local. Angélica também compartilhou registros com a menina nos parques.

Na última quinta-feira, 24, Benício Huck completou seis meses de relacionamento com a influenciadora digital e eles trocaram declarações na rede social.

Confira as fotos de Duda Guerra no desfile de Marina Ruy Barbosa:

Fotos: Patrícia Devoraes/Brazil News

Namorada de Benício Huck abre o coração sobre inseguranças com o corpo

Duda Guerra usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre suas inseguranças envolvendo seu corpo. Em recente publicação nos stories, ela surgiu emocionada com suas conquistas e a realização do sonho de ficar conhecida com suas redes sociais. E revelou que ao longo do ano, enfrentou alguns desafios. Mas a nova fase está lhe ajudando a lidar com isso.

“Ver que estamos crescendo e fazendo a diferença é bom demais. Esse ano com certeza foi um dos mais difíceis da minha vida. Perdi muitos "amigos" comecei a ter ansiedade por causa da escola, tive/ tenho dificuldade em aceitar meu corpo e com certeza a internet me salvou: Vocês são demais, obrigada por tudo. Ainda vamos fazer muita história”, disse.

