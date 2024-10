Jade Magalhães chama atenção ao surgir com joia na mão esquerda durante evento de moda

Noiva de Luan Santana, Jade Magalhães repercutiu nas redes sociais ao posar com joia na mão esquerda durante evento realizado em São Paulo

Na tarde desta segunda-feira, 28, Jade Magalhães marcou presença no desfile da marca de Marina Ruy Barbosa, realizado no hotel Rosewood, em São Paulo. Grávida do cantor Luan Santana, Jade exibiu um anel na mão esquerda, o que levantou especulações na internet sobre um possível casamento.

A peça prateada em formato de folhas chamou atenção por estar posicionada na mão esquerda. No entanto, a assessoria esclareceu à Quem que não se trata de uma aliança.

Confira os registros na galeria abaixo:

Recentemente, Luan e Jade celebraram uma data especial: completaram 16 anos desde o primeiro encontro. Agora noivo e à espera da primeira filha, o cantor reuniu fotos ao lado da amada em seu perfil oficial no Instagram e emocionou a web com declaração apaixonada.

"Hoje faz 16 anos. Numa dança, eu soube que você era diferente e que aquele encontro não seria apenas mais um. Desde aquele 25 de outubro de 2008, cada passo que demos juntos me fez ter certeza de que foi a melhor escolha da minha vida. Eu sou feliz por cada riso, cada desafio e cada momento que vivemos até aqui. Aquele garoto tímido, hoje é um homem completamente realizado ao seu lado. Você me transforma a cada dia. Te amo", declarou o artista.

Jade Magalhães revela mudanças no cabelo durante a gravidez

No último dia 18, Jade Magalhães compartilhou que está enfrentando mudanças no corpo durante sua gravidez com Luan Santana. À espera da primeira filha com o cantor sertanejo, a influenciadora digital falou sobre as transformações que seu cabelo está passando nesse momento e contou que está lidando com os fios ‘rebeldes’.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Jade apareceu se arrumando para seus compromissos do dia a dia. Em seguida, ela compartilhou que estava com o rosto inchado e lidando com os fios novos que surgiram devido aos hormônios da primeira gravidez: “Oie! Vou prender o meu cabelo para começar a maquiagem”, iniciou o relato.

“Vocês não fazem ideia da quantidade de fiozinhos [de cabelo] novos. Estou feliz com isso, porque dizem que é um bom sinal. Porque quando o cabelo cair, se cair, já têm esses novos. Mesmo passando laquê é muito difícil fazer eles pararem", Jade revelou que está feliz com o crescimento, apesar de ter dificuldades para ajustar os penteados.

