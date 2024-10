Ex-marido de Marina Ruy Barbosa fica noivo de influenciadora

Após reatar namoro nos últimos meses, ex-marido de Marina Ruy Barbosa, Alexandre Negrão, fica noivo de Elisa Zarzur; veja as fotos

O ex-marido de Marina Ruy Barbosa, o empresário Alexandre Negrão, revelou na rede social que está noivo da influenciadora digital Elisa Zarzur. Nesta sexta-feira, 18, a influencer compartilhou fotos para os seus mais de 400 mil seguidores e contou a novidade.

Após reatarem o relacionamento em dezembro do ano passado, o casal agora se mostrou determinado em oficilizar a união. Elisa Zarzur então postou os cliques tirados no local onde foi pedida em casamento e encantou.

No cenário diferenciado, cheio de natureza e rústico, eles posaram juntos. "Fiancé", escreveu ela sobre ele ser seu noivo e avisou que agora está usando um anel.

É bom lembrar que Alexandre Negrão assumiu o relacionamento com a influenciadora digital após mais de um ano de seu divórcio com Mariana Ruy Barbosa. Entretanto, o namoro terminou por um tempo, após Elisa ser acusada por uma taróloga de dar um calote, por um suposto serviço voltado para proteger sua relação com o empresário.

Meses após a polêmica, a influenciadora usou suas redes sociais para esclarecer que havia pago por uma consulta, porém foi vítima de extorsão. A taróloga teria exigido valores adicionais para protegê-la de possíveis ameaças, sem o consentimento dela, que entrou em contato com um investigador e descobriu o golpe: "Eu caí em um golpe ridículo, mas aprendi", ela desabafou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa (@elisazarzur)

Quem é Elisa Zarzur?

Com apenas 25 anos, a influenciadora digital Elisa Zarzur acumula mais de 400 mil seguidores em suas redes sociais. Herdeira de uma das maiores incorporadoras do país, ela segue a carreira de influenciadora e produz conteúdos dedicados ao universo da moda e da beleza, além de dividir alguns vislumbres de sua vida pessoal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa (@elisazarzur)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa (@elisazarzur)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa (@elisazarzur)

Marina Ruy Barbosa também está noiva

Após seu divórcio com o empresário Alexandre Negrão, em janeiro de 2021, Marina Ruy Barbosa também encontrou o amor novamente! Seu noivado com Abdul Fares veio à tona em outubro de 2023, quando ela começou a circular com um anel luxuoso com pedrarias. O pedido foi feito durante uma viagem deles há pouco tempo para Dubai, nos Emirados Árabes.

Os dois se conheceram por meio de amigos em comum e logo começaram a sair juntos, mas sempre de forma discreta. Os dois assumiram o romance em julho de 2023, quando foram flagrados juntos em público.