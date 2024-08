Marina Ruy Barbosa chama atenção com novas fotos em praia na Turquia

De férias na Turquia, a atriz Marina Ruy Barbosa esbanjou beleza na praia ao posar com roupa de banho branca; confira fotos

A atriz Marina Ruy Barbosa está aproveitando cada momento de suas férias em Bodrum, na Turquia, e tem compartilhado diversos cliques de passeios em cenários paradisíacos. Na tarde de domingo, 11, a ruiva usou as redes sociais para dividir com os seguidores novas fotos renovando o bronzeado no verão europeu.

Esbanjando beleza, Marina encantou ao surgir em uma praia local usando um biquíni branco. Destacando suas curvas definidas, a famosa roubou a cena na areia ao posar de corpo inteiro para a câmera.

"Talvez devesse tirar umas pequenas férias", escreveu Marina Ruy Barbosa na legenda da postagem. Nos comentários, a atriz colecionou diversos elogios de admiradores, que fizeram questão de destacar a beleza da ruiva.

"Você tá tão maravilhosa! Que lugar lindo!", declarou uma internauta. "Tão bom ver você feliz e aproveitando a vida", disse outra. "Será que morri? Parece que estou vendo um anjo", falou uma terceira.

Recentemente, em uma foto publicada nos stories de seu Instagram, Marina surgiu usando um vestido longo na cor laranja, com um decote generoso e recortes na cintura. A imagem provou que a famosa tem aproveitado bastante o sol para manter o bronzeado.

Confira as fotos Marina Ruy Barbosa na Turquia:

Marina Ruy Barbosa posa com o noivo em cenário paradisíaco

A atriz Marina Ruy Barbosa está aproveitando bastante suas férias em Mykonos, na Grécia! No início de agosto, a ruiva usou as redes sociais para compartilhar com o público novas fotos belíssimas no cenário paradisíaco ao lado do noivo, Abdul Fares.

Esbanjando beleza, Marina surgiu deslumbrante usando um vestido colorido com detalhes em amarelo e laranja semitransparente. O look, inclusive, é da grife Louisa Ballou e custa em torno de R$ 1.500 mil.

Para compor a produção do dia, a artista apostou em uma bolsa laranja e uma rasteirinha. Nas imagens, Marina Ruy Barbosa mostrou que curtiu o pôr do sol com o amado. Encantados com o álbum de fotos da famosa, diversos admiradores deixaram mensagens carinhosas nos comentários da postagem; confira detalhes!