Marina Ruy Barbosa encanta ao posar com o noivo em cenário paradisíaco

Aproveitando as férias na Grécia ao lado do noivo, a atriz Marina Ruy Barbosa esbanjou beleza em novas fotos da viagem; confira

A atriz Marina Ruy Barbosa está aproveitando bastante suas férias em Mykonos, na Grécia! Na última sexta-feira, 2, a ruiva usou as redes sociais para compartilhar com o público novas fotos belíssimas no cenário paradisíaco ao lado do noivo, Abdul Fares.

Esbanjando beleza, Marina surgiu deslumbrante usando um vestido colorido com detalhes em amarelo e laranja semitransparente. O look, inclusive, é da grife Louisa Ballou e custa em torno de R$ 1.500 mil.

Para compor a produção do dia, a artista apostou em uma bolsa laranja e uma rasteirinha. Nas imagens, Marina Ruy Barbosa mostrou que curtiu o pôr do sol com o amado. Encantados com o álbum de fotos da famosa, diversos admiradores deixaram mensagens carinhosas nos comentários da postagem.

"Combinando com a beleza do pôr do sol", declarou uma internauta. "É uma escultura belíssima", disse outra. "Absolutamente maravilhosa!", falou uma terceira. "Linda", escreveu a atriz Vanessa Giácomo. "Maravilhosa", elogiou a ex-BBB Fernanda Bande.

Além de Marina Ruy Barbosa, a apresentadora Luciana Gimenez também está na Grécia aproveitando o verão europeu. Nos últimos dias, ela colecionou elogios dos seguidores ao surgir com biquíni vermelho admirando o pôr do sol. Patrícia Poeta também passou recentemente pelo país durante uma eurotrip entre Santorini e a Espanha.

Noivo de Marina Ruy Barbosa revela maior defeito da atriz

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa, causou surpresa ao revelar um dos maiores defeitos da atriz. Em um momento descontraído ao lado da noiva, ele quebrou a habitual discrição ao participar de um jogo para classificar as características menos positivas da ruiva e deixou claro que ela é ciumenta.

Tudo começou quando Marina decidiu brincar com o noivo, usando um filtro no TikTok para classificar seus maiores defeitos em uma escala de 1 a 10. Conforme as palavras apareciam, o empresário precisava escolher uma posição no desafio, que começou de forma descontraída: "Amor, vamos lá, você vai ter que falar os meus defeitos, tá?".

As primeiras palavras foram "tímida", "medrosa", "desequilibrada", "vingativa" e "grossa". Abdul foi sincero ao afirmar que Marina não possuía nenhuma dessas características, que foram classificadas nas últimas posições. Em seguida, surgiu "desconfiada", e apesar do noivo negar, a artista admitiu que desconfia e colocou o defeito em terceiro lugar; confira mais detalhes!