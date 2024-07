Marina Ruy Barbosa chama atenção ao surgir com look recortado durante viagem

De férias na Turquia, a atriz Marina Ruy Barbosa esbanjou beleza e seu corpaço ao surgir usando um vestido todo recortado

Marina Ruy Barbosa está curtindo as férias em Bodrum, na Turquia, e esbanjou beleza e seu corpaço ao surgir aproveitando um cenário paradisíaco nesta terça-feira, 30.

Na foto postada nos Stories do Instagram, a atriz surgiu usando um vestido longo na cor laranja, com um decote generoso e recortes na cintura. A imagem mostra a ruiva com o rosto e o corpo bastante bronzeados, mostrando que ela tem aproveitando bastante o verão europeu.

Recentemente, Mariana compartilhou alguns cliques de um passeio em uma praia da ilha de St. Barths, no Caribe e seu anel de noivado luxuoso, avaliado em até R$ 1 milhão, acabou chamando a atenção. Nos registros, a artista apareceu com um biquíni off white e uma saída de praia de crochê vazada na mesma cor, com aplicações de brilho nas mangas e na barra.

Confira:

Marina Ruy Barbosa com look recortado - Reprodução/Instagram

Noivo de Marina Ruy Barbosa surpreende ao revelar maior defeito da atriz em vídeo

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa, causou surpresa ao revelar um dos maiores defeitos da atriz. Em um momento descontraído ao lado da noiva, ele quebrou a habitual discrição ao participar de um jogo para classificar as características menos positivas da ruiva e deixou claro que ela é ciumenta.

Tudo começou quando Marina decidiu brincar com o noivo, usando um filtro no TikTok para classificar seus maiores defeitos em uma escala de 1 a 10. Conforme as palavras apareciam, o empresário precisava escolher uma posição no desafio, que começou de forma descontraída. As primeiras palavras foram "tímida", "medrosa", "desequilibrada", "vingativa" e "grossa".

Em seguida, surgiu "desconfiada", e apesar do noivo negar, a artista admitiu que desconfia e colocou o defeito em terceiro lugar. Na sequência, surgiu a palavra "fofoqueira", que ficou em quinto lugar, seguida por "ciumenta". Apesar de hesitar um pouco, Abdul acabou admitindo que Marina é um pouco ciumenta.