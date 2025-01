Marina Ruy Barbosa chama atenção ao exibir corpaço durante viagem

A atriz Marina Ruy Barbosa está em São Miguel dos Milagres, Alagoas, e ganhou elogios ao esbanjar toda sua beleza em cliques na praia

Marina Ruy Barbosa impressionou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 13,ao abrir o álbum de fotos de sua viagem. A atriz está em São Miguel dos Milagres, Alagoas, e esbanjou beleza ao surgir em um cenário paradisíaco.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista ostenta suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni fio-dental marrom e um chapéu de cowboy. Em outras imagens, ela aparece usando outros looks no mesmo tom.

O post recebeu diversos elogios. "Gata", disse a apresentadora Sabrina Sato. "Arrasa sempre", escreveu uma seguidora. "Deusa linda", afirmou outra. "A mais bela", disparou uma fã. "Magnífica", falou mais uma. "Linda como sempre", comentou uma admiradora.

Vale lembrar que Marina está noiva do empresário Abdul Fares. Os dois estão juntos desde 2023 e ela foi pedida em casamento durante uma viagem do casal para Dubai. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, a atriz contou como os dois se conheceram por meio de um 'cupido', amigos em comum. "Falaram que a gente tinha que se conhecer", revelou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina Ruy Barbosa faz desabafo sincero após rumores de gravidez

Durante uma transmissão ao vivo em seu perfil no Instagram, a atriz Marina Ruy Barbosa se pronunciou sobre os comentários de uma suposta gravidez. Perto de subir ao altar com Abdul Fares, a ruiva esclareceu que ainda não é o momento para se tornar mãe.

"Tá grávida?", questionou um internauta. "Ah, gente, vocês estão de palhaçada, né?", ela respondeu. "Eu tiro fotos bonitas, estou zeradinha, entendeu? E vocês ficam dizendo que eu estou grávida? Eu não estou grávida, gente, pelo amor de Deus. Ainda não é o momento", desabafou Marina Ruy Barbosa.

Leia também:Marina Ruy Barbosa se manifesta após críticas por usar vestido de mais de R$ 40 mil