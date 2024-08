Marina Ruy Barbosa aproveita o dia à beira-mar com maiô diferentão: 'Deusa'

Com maiô diferentão, Marina Ruy Barbosa renova o bronzeado à beira-mar e impressiona com novos cliques em suas redes sociais

No último domingo, 4, Marina Ruy Barbosa encantou seus seguidores ao compartilhar novas fotos em suas redes sociais. Curtindo uma temporada de férias em Mykonos, na Grécia, a ruiva impressionou ao posar enquanto renovava seu bronzeado à beira-mar com um maiô diferentão de sua própria grife.

Através de seu perfil no Instagram, Marina compartilhou um álbum de fotos de mais um dia de suas férias. Na primeira imagem, ela aparece deitada em uma cadeira de praia, exibindo seu maiô marrom com uma abertura na região do decote e uma aplicação metálica para dar mais sustentação.

Marina combinou o maiô com algumas joias douradas e também apareceu posando com óculos escuros, uma camisa verde e salto plataforma. Por fim, a famosa posou de frente e de costas na praia paradisíaca. Na legenda, ela revelou que estava em clima de verão com a roupa de banho.

Nos comentários, Marina acumulou elogios dos seguidores, tanto pela peça diferentona, quanto pela beleza natural: “Deusa ruiva brilhando na Grécia”, escreveu o pai da artista, Paulo Ruy Barbosa. “Um quadro”, disse uma seguidora. “Ah, como assim até o maiô é chique? Ameiiiii”, disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Vale lembrar que apesar de aparecer posando sozinha, a ruiva está muito bem acompanhada em sua viagem de férias. Recentemente, a atriz também usou as redes sociais para compartilhar com o público novas fotos belíssimas no cenário paradisíaco ao lado do noivo, o empresário Abdul Fares.

Marina e Abdul assumiram o relacionamento publicamente em meados de 2023. O pedido de noivado teria ocorrido durante uma viagem a Dubai, realizada no jatinho particular do empresário para celebrar o aniversário dele no ano passado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

