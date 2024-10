Em processo de reconstituição dos fios, Mariana Goldfarb resgatou antigas cores de cabelo e como mudança constante impactou na saúde das madeixas

Nesta terça-feira, 1, Mariana Goldfarb usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão com os seguidores. Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou que está em processo de hidratação e reconstituição do cabelo por conta das diversas mudanças que já fez nos fios.

"Hora de assumir a responsabilidade por ter colocado tanta química no meu cabelo ao longo desses anos. Vamos hidratar e reconstituir os meus fios com um cara que é muito fera em cabelo. Das antigas @dudu.meckelburg", escreveu ela nos Stories.

Na sequência, Mariana exibiu as madeixas na cor natural e sem nenhum tipo de procedimento, mas também apareceu com os fios lisos, ruivos, loiros e morenos.

Confira as diferentes versões de Mariana Goldfarb:

Mariana Goldfarb abre álbum de fotos em Portugal

Em agosto deste ano, Mariana Goldfarb curtiu uns dias de descanso em Portugal e compartilhou diversos momentos nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora publicou diversas fotos em que aparece curtindo a Praia de Nossa Senhora da Rocha, em Porches, Portugal. Na legenda, ela escreveu apenas "Bom dia, Brasil".

Nas imagens, Mariana surgiu usando um marrom super decotado, que valorizou ainda mais a sua boa forma e recebeu inúmeros elogios. "Meu Deus, a gente olha para você e se apaixona, Mariana. É inevitável", escreveu uma internauta. "Como é acordar e dar de cara com exuberância toda? Diga-me! Muito soberana!", disse outro. "Meu Deus do céu, é beleza que não acaba nunca", elogiou uma terceira.