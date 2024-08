Mariana Goldfarb abre álbum de fotos em Portugal e posa com maiô decotado

Mariana Goldfarb está curtindo uns dias de descanso em Portugal e fez questão de postar diversas fotos em suas redes sociais

Atualmente, Mariana Goldfarb está curtindo uns dias de descanso em Portugal e tem compartilhado diversos momentos nas redes sociais.

Nesta terça-feira, 13, a influenciadora publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece curtindo a Praia de Nossa Senhora da Rocha, em Porches, Portugal. Na legenda, ela escreveu apenas "Bom dia, Brasil".

Nas imagens, Mariana surgiu usando um marrom super decotado, que valorizou ainda mais a sua boa forma e recebeu inúmeros elogios. "Meu Deus, a gente olha para você e se apaixona, Mariana. É inevitável", escreveu uma internauta. "Como é acordar e dar de cara com exuberância toda? Diga-me! Muito soberana!", disse outro. "Meu Deus do céu, é beleza que não acaba nunca", elogiou uma terceira.

Desabafo

Recentemente, Mariana Goldfarb aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores. A famosa abriu o jogo sobre a dificuldade de se relacionar novamente após ter passado por tantos traumas.

"Então, um dos vídeos que eu quero fazer para vocês mais demorado é justamente como é se relacionar de novo depois de ter passado por tantas coisas, né? Que é tão difícil! É tão difícil a gente ser acolhida, ser amada, aceitar o bom, não estranhar que está tudo bem, a paz, o carinho, é um tema", começou ela no Stories do Instagram.

Em seguida, Mariana afirmou que é difícil aceitar coisas boas quando estamos acostumados com coisas ruins. "Ninguém fala muito sobre esse tema porque eu acho que, para mim, é mais difícil ainda! Porque quando a gente está acostumada com o ruim, quando a gente recebe tanta pedra, quando a gente recebe uma flor eu acho que a gente não sabe lidar. Faz o que com isso? Mas a gente está sabendo", disse ela, aos risos.