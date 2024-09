Mari Fernandez abre álbum de fotos de passeio luxuoso em Angra dos Reis

Um arraso! Mari Fernandez arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar fotos em passeio de barco e jet ski em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 24, Mari Fernandez arrancou suspiros dos internautas ao compartilhar álbum de fotos em passeio de barco luxuoso que realizou em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Além de esbanjar beleza em cliques sozinha, a cantora posou ao lado da namorada, Julia Ribeiro.

Nas imagens compartilhadas em seu perfil oficial no Instagram, Mari surgiu com um look all white e uma bandana preta na cabeça, exibindo o corpo escultural, após passar por um processo de emagrecimento que a fez perder mais de 14 kg. A artista também publicou fotos andando de jet ski com a amada.

E nos comentários da postagem, fãs da cantora e do relacionamento de Mari e Julia deixaram seus elogios. "Você merece tudo de bom! Aproveite muitoo, maravilhosa", disse uma seguidora. "Casalzão", comentou outra. "Você transmite a felicidade no olhar, coisa linda, amo. Sua melhor fase!", declarou mais uma.

Veja os registros:

Mari Fernandez surpreende ao revelar como conheceu sua namorada

Já imaginou estar na plateia de um show do seu artista favorito, trocar olhares e acabar engatando um namoro? Pois é! Essa é a história de amor da cantora Mari Fernandez com a modelo Júlia Ribeiro. Em suas redes sociais, a artista surpreendeu os seguidores ao revelar como conheceu a amada e compartilhou detalhes do relacionamento.

Embora seja discreta sobre sua vida pessoal, Mari decidiu acabar com a curiosidade dos seguidores e abriu uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram. Entre os questionamentos, ela foi perguntada sobre sua história de amor com a modelo e decidiu revelar todos os detalhes, inclusive, que elas se conheceram nos bastidores de um show.

No palco em Recife, Mari trocou olhares com Júlia, que estava na plateia. Após a apresentação, ela encontrou a modelo do lado de fora do camarim e foi tietada. Depois de tirarem fotos juntas, a cantora foi marcada no registro nas redes sociais. Além de encontrar o perfil da morena, Mari seguiu de volta e começou a acompanhar suas postagens.

“Quando eu desci do camarim, passei pelo meio da galera e ela me pediu uma foto. Fui mexer nas menções do Instagram e a primeira foto era dela. Aí, eu fui dar uma stalkeada”, Mari revelou e se divertiu com a curiosidade dos seguidores: “Só tem essa pergunta na minha caixinha, vocês são curiosos, né?”, ela brincou.

Mari, que assumiu sua bissexualidade no final do ano passado, explicou que não está vivendo uma relação escondida, mas sim reservada: “Eu tô numa fase bem tranquila do meu relacionamento. Não é um relacionamento escondido e nem é um relacionamento exposto, é um relacionamento normal”, a cantora relatou há pouco tempo ao UOL.