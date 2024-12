Maraisa ousa e dá show de beleza ao surgir de vestido transparente

De look transparente, Maraisa ousa e impressiona ao revelar curvas deslumbrantes em fotos; cantora impressionou com vestido só com brilhos

A cantora Maraisa, da dupla Maiara, chamou a atenção ao postar fotos usando um look ousado. Neste domingo, 08, a famosa postou os cliques usando um vestido todo transparentes e com brilhos e impressionou com tanta beleza.

Com a peça cobrindo apenas o necessário, a sertaneja revelou suas curvas esculturais e arrancou elogios dos seguidores. "Mais fotos maravilhosas desse look perfeito que usei no In Concert BH, apaixonada por ele", contou ela.

Nos comentários, os fãs logo reagiram ao verem a artista com o look arrebatador. "Uau", exclamaram. "Qual a sensação de ser a mulher mais linda do mundo?", questionaram. "Sempre maravilhosa", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Maraisa encantou com uma série de looks estilosos em seu navio com Maiara. Durante a embarcação, que reuniu vários fãs da dupla, a famosa apareceu com o noivo, o empresário Fernando Mocó, e falou sobre ele acompanhá-la em várias ocasiões.

Quando Maraisa e Fernando Mocó se casam?

Maiara e Maraisa concederam uma breve entrevista à imprensa após um show na cidade de Barretos, que aconteceu no dia 17 de agosto. Na ocasião, Maraisa decidiu abrir o coração sobre o relacionamento com Fernando Mocó, que foi marcado por um "término relâmpago" meses antes do matrimônio acontecer.

Em bate-papo com o Portal LeoDias, a artista contou que ainda irá se casar, confirmando a informação, anteriormente dada por Lucas Pasin, de que precisou adiar a data após o desentendimento com o parceiro:

"Esse casamento vai sair. Tivemos que mudar a data por causa de alguns problemas como todo casal, o que não vêm ao caso. Estamos felizes e Deus está nos abençoando", contou ela durante a entrevista sobre não terem se casado no dia 3 de outubro, como tinham planejado.

